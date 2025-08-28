Estos son los ahorros que necesitas para comenzar a instalar paneles solares en tu casa

La instalación en hogares de paneles solares ha crecido considerablemente en España a lo largo del tiempo, no solo por las políticas públicas que le han beneficiado o porque representa una opción mucho más sostenible, sino también por la rentabilidad económica a largo plazo.

De hecho, según recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los últimos dos años, el número de instalaciones fotovoltaicas ha crecido un 150%, lo que representa una cifra considerablemente alta. Esto se debe, además de los motivos mencionados anteriormente, al gran ahorro que supone a la larga en la factura, pues tal y como afirma un estudio de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), una instalación de este tipo puede reducir el coste de energía hasta un 70%.

Sin embargo, muchos de los consumidores desconocen cuál es el ahorro inicial que deben tener para comenzar con esta eco-alternativa, algo que sin duda es fundamental conocer antes de comenzar con esta transición energética, especialmente para que pueda resultar rentable. En este sentido, hay varios aspectos que se deben tener en cuenta, como son la ubicación, el coste inicial, los precios de los equipos, los proveedores y el coste de su mantenimiento.

Para ello, antes de comenzar a calcular, hay que saber diferenciar los tipos de paneles solares que hay: térmicos y fotovoltaicos. Los primeros son mucho más económicos que los segundos, por lo que es otro factor a tener en cuenta. "Esto se debe a los materiales con los que están fabricados. Los paneles solares fotovoltaicos, por ejemplo, cuentan con vidrio de silicio, un material difícil de obtener. Además, dependiendo del tipo de vidrio, el precio variará, encareciéndose o abaratándose", detallan desde el sitio web solarplak.es.

Otra consideración a tener en cuenta es el tamaño de la vivienda, además de la empresa que se escoja para el proceso de instalación, lo que puede hacer variar la cifra final. Según recoge la publicación Semana, los precios pueden variar entre los 64,22 euros y los 247,67 euros. También influirán las legislaciones y normativas vigentes en el país de residencia, pues pueden exigir algún permiso o requisito antes de su instalación.

Finalmente, otra de las cuestiones que se deben conocer antes es el tipo de sistema que se va a instalar, pues no es lo mismo que sea híbrido o aislado, y no todos cuentan con igual nivel de eficiencia o de radiación solar. En resumen, el precio medio de la instalación en una vivienda puede variar en función de todos estos factores, aunque tal y como recoge naturclima.energy, suele rondar los 4.500 euros (incluyendo mano de obra, paneles, estructura, inversor y legalización).