Fernando, joven farmacéutico de 23 años trabajando en Suiza, 6.000 euros al mes: "¿Crees que es mucho o poco?"

Suiza se ha convertido en uno de los países estrella para los españoles que deciden salir a probar suerte en el extranjero con el objetivo de recibir una mayor remuneración por su trabajo.

Según los últimos datos, el país alpino ha registrado en el año 2024 un salario medio de 104.378 anuales, o lo que es lo mismo, 8.698 euros al mes (en 12 pagas). En España, el salario medio en ese mismo periodo 31.698 euros anuales, es decir, 2.642 euros al mes repartidos en 12 pagas.

En otras palabras, el salario medio en Suiza triplica (y con un amplio margen) al de España. Esa gran diferencia en los sueldos es la que ha empujado a jóvenes como Fernando, un farmacéutico de 23 años, a emigrar a Suiza para trabajar.

En un vídeo en su cuenta en la red social TikTok, el joven ha explicado que "yo trabajo en la industria farmacéutica en Berna". Por ese trabajo, ha recibido una nómina de 7.600 francos suizos brutos (unos 8.150 euros brutos, al cambio actual).

No obstante, a esa cantidad hay que realizarle varios descuentos para hallar el salario neto, es decir, el dinero que realmente llega a la cuenta bancaria. "Como yo vivo en el cantón de Argovia, la tasa impositiva es del 13%. Así que descontando los impuestos y lo que te quitan para otro tipo de cosas como, por ejemplo, el paro, en mi cuenta acaban entrando en torno a 5.700 francos suizos (unos 6.100 euros)", ha precisado Fernando.

"¿Crees que es mucho o poco?", ha terminado preguntando el joven tras dar la cifra de lo que cobra. Y la realidad es que, pese a que en España un sueldo de 6.100 euros al mes parece muy alto, en Suiza esa cifra se encuentra por debajo del sueldo medio que registró el país en el año 2024.