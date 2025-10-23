Carlos Fradejas, obrero español en Australia: "A nosotros no nos importa hacer horas extras porque se pagan a 45,60 dólares cada una"

Las dificultades para acceder a la vivienda en España y los bajos sueldos están provocando que muchos españoles abandonen el país y trabajen en el extranjero para tratar de ganar más dinero y tener mejores condiciones de vida.

El español Carlos Fradejas, quien ha optado por mudarse a Australia y trabajar como peón de obra, ha contado en un vídeo en su cuenta en la red social TikTok (@carlosfradejas_) que gana una importante suma de dinero y que las horas extras están muy bien remuneradas.

Fradejas ha explicado que "se trabaja de 6:30 a 15:00. Pero siempre echo horas extras porque los australianos tienen muy arraigado el hecho de que tienen su hora de salida".

En ese sentido, el obrero español ha destacado que "a nosotros no nos importa hacer horas extras porque se pagan a 45,60 dólares australianos cada una (unos 25,50 euros, al cambio actual".

No obstante, esa remuneración es la que tienen las horas extras que se realizan de 15:00 a 17:00. Si se continúa haciendo horas extras más allá de ese horario, el valor de cada una de esas horas se incrementa de forma considerable.

En concreto, Carlos Fradejas ha precisado que "a partir de las 17:00 ya cuenta como una jornada de diez horas y las pagan a 58,60 dólares australianos a la hora (aproximadamente 33 euros)".

El peón de obra ha subrayado al respecto que las horas extras son las que marcan la diferencia al recibir el sueldo. "Siempre intentamos llegar hasta las 17:00 o las 18:00 todos los días porque al final de semana, porque aquí pagan por semanas, cuando te dan la nómina las horas extras te hacen todo. Solo con las horas extras pagas el alquiler y la comida. Lo demás es para ahorrarlo", ha asegurado.

En cuanto al sueldo total, el trabajador español ha señalado que "echando una jornada semanal de 48 horas, puedes ganar unos 1.800 dólares australianos, que después de impuestos (a mí me quitan un 28%), se quedan en 1.400 dólares, que son al cambio unos 900 euros a la semana. Son 3.600 euros al mes".