Francisco, agricultor, sobre la ausencia de jóvenes dispuestos a realizar su trabajo: "No quieren ser profesionales de nada"

El de la agricultura es uno de los sectores en los que es más difícil encontrar trabajadores jóvenes, lo que pone en riesgo el relevo generacional de una profesión necesaria para que el país pueda subsistir.

Las duras condiciones de trabajo y los bajos sueldos hacen que la mayoría de personas que se incorporan al mercado laboral eviten entrar en el sector agrícola y se decanten por profesiones del sector industrial o el sector servicios.

De esta situación se ha quejado amargamente Juan Francisco Rodríguez Chamorro, un agricultor de Extremadura que ha criticado que los jóvenes no quieran aprender oficios como el agrícola.

El agricultor extremeño ha concedido una entrevista a CGU Canal de Orellana en la que ha expresado que las nuevas generaciones aspiran a vivir de las redes sociales y no del trabajo duro como han hecho generaciones anteriores.

"La juventud, con TikTok y esos rollos, piensa que va a vivir de las redes sociales como los youtubers. No quieren trabajar, no quieren ser profesionales de nada", ha señalado Juan Francisco Rodríguez Chamorro.

En ese sentido, el agricultor afincado en Extremadura ha asegurado que no se trata de un problema que solo se dé en el sector primario. "No solo en el campo, en cualquier sector hace falta mano de obra", ha indicado.

Por otro lado, Juan Francisco Rodríguez Chamorro ha apuntado a las ayudas públicas como un freno a que los jóvenes acudan al mercado laboral, ya que, en su opinión, pueden obtener dinero sin necesidad de trabajar.

"El peor tema de todos son las ayudas. Nos encontramos con miles de personas metidas en el INEM y resulta que echan números: 500 euros de ayuda, 200 del gasoil, y no tener que trabajar ni les pican los mosquitos. Ganan 100 euros menos que yendo a trabajar. Esa es la triste realidad", ha subrayado el agricultor.