Un joven de 15 años explota sus conocimientos agrícolas al máximo y ya tiene una empresa muy exitosa: "Invertiré inmediatamente las ganancias"

Muchos absorben el amor y el conocimiento por la agricultura cuando son niños. Principalmente, en el entorno familiar, donde se decide desde el principio quién dedicará toda su vida a la agricultura, sobre todo cuando se combina con una idea de emprendimiento. Es el caso de Carl Comberg, un joven de 15 años cuya historia ha sido recogida por el diario húngaro Agro Forum, y que ha servido de referencia para muchos jóvenes emprendedores.

Este joven vive en el estado de Renania del Norte-Westfalia, en el noroeste de Alemania, donde comenzó a cultivar siguiendo su idea de emprendimiento. Por el momento, su negocio ha traído "un éxito inesperadamente grande". Además, no ha renunciado a la idea de expandir su idea más allá de los campos alemanes.

Tal y como reza la publicación, el joven cultiva flores en campo abierto y "sólo" tiene que ocuparse de sus plantas desde la labranza hasta el comienzo de la cosecha. "La recolección ya la realizan sus clientes", ya que su negocio se basa en una especie de modelo de "elige tú mismo". El trabajo no es fácil, ya que solo puede ocuparse de sus tablas cuando sale de la escuela y después de completar sus tareas en casa. Aunque también trabaja los fines de semana. "La agricultura es así".

Además, a pesar de su edad, el joven ya es considerado un "verdadero profesional" en el campo. "Cultiva y, por supuesto, sabe exactamente qué consistencia y condición del suelo es más adecuada para sembrar semillas de flores", asegura la publicación. De este modo, ha heredado las pocas hectáreas de tierra de su abuelo y las administra de manera digna.

Gracias a la ayuda de una amiga pudo embarcar el negocio en un principio, cuando se plantaron tulipanes y dalias en el suelo. Pero, recientemente, ha dado un paso más allá. "El cultivo de girasol también se ha agregado a su repertorio". Asimismo, "no lo impulsa principalmente ganar dinero, pero su idea es gratificante y también puede brindar alegría a los demás", culmina la publicación.

En este momento, su empresa no para de crecer más y más. Sin embargo, en ocasiones, tiene problemas con los ladrones. En una ocasión él mismo atrapó a personas que querían irse sin pagar un ramo de flores por valor de 200 euros.