Gaby cuenta cómo ha ahorrado 38.204 coronas noruegas en un mes trabajando de camarera: "Es bastante, pero detrás hay mucho trabajo"

Gaby, que trabaja como camarera en un restaurante de Noruega, ha provocado numerosos comentarios al explicar cuánto ha conseguido ahorrar en octubre con su empleo.

"Para empezar he de decirte que no soy un buen ejemplo en esto o mi caso es algo particular o especial porque no tengo muchos gastos importantes", empieza especificando antes de explicar que tuvo unos ingresos totales 45.532 coronas noruegas netos (3.889 euros).

"Esto es lo que me entró al banco. Mis gastos, como he dicho antes, no soy un caso normal porque no tengo gastos, casi todo el día estoy trabajando, salgo muy poquitas veces, casi no gasto en nada, mi único gasto real es la habitación en la que estoy viviendo y en comida no suelo gastar porque como en el restaurante, comida que sobra a lo mejor me la traigo a casa y ahora mismo tengo la nevera llena de tuppers", advierte.

"Entonces no gasto en comida, no gasto en transporte porque vivo en el centro y mi trabajo está al lado. Los gastos son la habitación, que serán 7.000 coronas (597,89 euros), y el mes pasado salí con unas amigas, así que tuve un gasto de 237 coronas (20,24 euros), que fue un desayuno y otras 90 coronas (7,69 euros) lo mismo, para ir a picar algo", señala.

"Es bastante, pero no es un caso normal"

Por tanto, hace la suma y le dan un total de gastos de 7.327 coronas noruegas (625,82 euros): "Mis ingresos menos mis gastos me dan un total de ahorro 38.204 coronas (3.263,10 euros).

"Es bastante, pero no es un caso normal, es como muy particular. Es bastante, sí, pero detrás de este dinero hay mucho trabajo, me lo he trabajado, he estado horas extra para poder ganar eso y ahorrar eso también", ha subrayado.

En Noruega no hay un salario mínimo nacional establecido por ley, como en España, ya que se negocian a través de convenios colectivos. En cualquier caso, Global Working señala que los trabajadores de ese país suelen ganar como mínimo 20.000 coronas noruegas (1.708,57 euros), pero hay sueldos notablemente superiores a eso.