Gonzalo Bernardos avisa de una tendencia creciente que ve en los jóvenes: "Antes solo lo hacían los príncipes, los aristócratas y los hijos de millonarios"

Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona y habitual como experto de cabecera en La Sexta o TVE, ha puesto el foco en una tendencia que, según dice, está viendo en muchos jóvenes últimamente y que hasta hace poco era propia solo de "príncipes, aristócratas e hijos de millonarios".

El experto afirma en un hilo en la red social X, el antiguo Twitter, que "en las últimas décadas, la juventud ha cambiado mucho". Explica que "en los 80 y 90, la mayoría de jóvenes empezaba a construir su futuro a los 25 años (elaboraban mentalmente un proyecto)" y eso "les incentivaba a ahorrar y en algunos casos a practicar una economía de guerra".

En cambio, Bernardos dice que ahora "cuando acaban la universidad, un número creciente de jóvenes se toma un año sabático" y que "los padres están encantados que hagan una pausa y se dediquen a coleccionar experiencias".

"Antes solo lo hacían los príncipes, los aristócratas y los hijos de millonarios. A los 25, 28 y 32 años, solo unos pocos tienen un proyecto de futuro. Ahora, muchos jóvenes solo piensan en el presente", afirma el profesor, que afirma que "dicho proyecto lo empiezan a elaborar cuando tienen 35 años, diez años más tarde que en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado".

"Les consentimos casi todo"

Esa situación, según Bernardos, "influye en la consolidación de las parejas, la natalidad, el nivel de ahorro de los jóvenes, la compra de viviendas, etc": "En gran medida, la culpa no es de ellos, sino de los padres que les consentimos casi todo y evitamos casi cualquier crítica a lo que hacen".

"Los jóvenes actuales han tenido a su lado a los cuatro abuelos, el padre y la madre. La mayoría de los veinteañeros de los 80 y 90 solo teníamos a nuestra madre (el padre trabajaba, trabajaba y trabajaba) y los más afortunados a algunos de los abuelos", afirma.

"En definitiva, cuando muchas personas critican la actitud de los jóvenes respecto a su trabajo, nivel de ahorro y gasto, número de viajes, etc., deberían pensar si como padres, por acción u omisión, han contribuido decisivamente a la actual manera de vivir de sus hijos", asegura Bernardos.