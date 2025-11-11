Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Gonzalo Bernardos avisa de una tendencia creciente que ve en los jóvenes: "Antes solo lo hacían los príncipes, los aristócratas y los hijos de millonarios"
Economía

Economía

Gonzalo Bernardos avisa de una tendencia creciente que ve en los jóvenes: "Antes solo lo hacían los príncipes, los aristócratas y los hijos de millonarios"

"En gran medida, la culpa no es de ellos, sino de los padres".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El economista Gonzalo Bernardos en 'laSexta Xplica'.laSexta

Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona y habitual como experto de cabecera en La Sexta o TVE, ha puesto el foco en una tendencia que, según dice, está viendo en muchos jóvenes últimamente y que hasta hace poco era propia solo de "príncipes, aristócratas e hijos de millonarios".

El experto afirma en un hilo en la red social X, el antiguo Twitter, que "en las últimas décadas, la juventud ha cambiado mucho". Explica que "en los 80 y 90, la mayoría de jóvenes empezaba a construir su futuro a los 25 años (elaboraban mentalmente un proyecto)" y eso "les incentivaba a ahorrar y en algunos casos a practicar una economía de guerra".

En cambio, Bernardos dice que ahora "cuando acaban la universidad, un número creciente de jóvenes se toma un año sabático" y que "los padres están encantados que hagan una pausa y se dediquen a coleccionar experiencias".

"Antes solo lo hacían los príncipes, los aristócratas y los hijos de millonarios. A los 25, 28 y 32 años, solo unos pocos tienen un proyecto de futuro. Ahora, muchos jóvenes solo piensan en el presente", afirma el profesor, que afirma que "dicho proyecto lo empiezan a elaborar cuando tienen 35 años, diez años más tarde que en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado". 

"Les consentimos casi todo"

Esa situación, según Bernardos, "influye en la consolidación de las parejas, la natalidad, el nivel de ahorro de los jóvenes, la compra de viviendas, etc": "En gran medida, la culpa no es de ellos, sino de los padres que les consentimos casi todo y evitamos casi cualquier crítica a lo que hacen". 

"Los jóvenes actuales han tenido a su lado a los cuatro abuelos, el padre y la madre. La mayoría de los veinteañeros de los 80 y 90 solo teníamos a nuestra madre (el padre trabajaba, trabajaba y trabajaba) y los más afortunados a algunos de los abuelos", afirma. 

"En definitiva, cuando muchas personas critican la actitud de los jóvenes respecto a su trabajo, nivel de ahorro y gasto, número de viajes, etc., deberían pensar si como padres, por acción u omisión, han contribuido decisivamente a la actual manera de vivir de sus hijos", asegura Bernardos. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 