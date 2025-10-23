Gonzalo Bernardos se pronuncia rotundo al oír lo que el presidente de Mercadona dice de pagar impuestos

Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona y habitual como experto de cabecera en La Sexta o TVE, ha respondido de forma tajante al presidente de Mercadona, Juan Roig, por las palabras que éste pronunció sobre la conveniencia de pagar impuestos.

El empresario valenciano afirmó durantesu ponencia 'El orgullo de ser empresario' que los impuestos es "una cosa muy buena y muy sana" y que "el problema no es pagar mucho, el problema es cómo se gestiona".

"Todos tenemos pagar impuestos, es una cosa muy buena y muy sana y hay que estar muy orgullosos", afirmó antes de defender que "tener beneficios es indispensable" para las empresas, aunque "si tu principal propósito son los beneficios no es saludable". "Ganar dinero es necesario, es obligatorio y es satisfactorio", porque sin ello no se puede satisfacer al trabajador, pagar a proveedores, impuestos y repartir dividendos.

En Más Vale Tarde, el programa de las tardes de La Sexta, el presentador Iñaki López se ha mostrado de acuerdo con Roig mientras que Bernardos ha subrayado que "se necesita un pacto nacional entre políticos, distribuidores y supermercados" para que los precios de los supermercados no se disparen.

"Parcialmente" de acuerdo

Por lo demás, Bernardos se ha mostrado de acuerdo "parcialmente" con las palabras de Roig sobre los impuestos: "Hay gente que intenta pagar los menos impuestos en España. Los grandes grupos empresariales lo intentan pagar menos a través de tetras legales. Entonces que un gran grupo empresarial pague como durante años ha pagado el 4,8 de impuesto de sociedades cuando un autónomo paga el 17% aproximadamente a mí no me parece justo".

Dicho eso, el economista ha subrayado que ese "no es el caso de Juan Roig": "Juan Roig tiene una actividad que realiza en España, paga muy bien a sus trabajadores, mejor que la competencia, además aquellos que lo hacen bien tienen fácil escalar y lo que hace con el dinero que ha ganado es ayudar mucho a la ciudad donde nació".

El problema, "cómo se gestionan los impuestos"

Bernardos ha admitido que, como dice Roig, "en parte" el problema es cómo se gestionan los impuestos: "Te voy a poner un ejemplo: explícame por qué en el año 2008 el 34% del presupuesto de Cataluña iba a Sanidad y ahora el 23. En educación iba el 22% y ahora el 17. Tengo la sensación que cada vez más los impuestos van a chorradas, en este caso a cosas que benefician a los políticos y a generar unos grupos al lado de los que les ayudan a tener más votos, y menos a Sanidad, a Educación y a asistencia social".

El economista ha lamentado que "esto no es de un político u otro", sino que es "relativamente general".