El gran supermercado de EEUU activa las alarmas por lo ocurrido con este producto español tras los aranceles

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el pasado miércoles la imposición de aranceles a prácticamente todos los países del planeta, desatando así una guerra comercial que ha provocado que los mercados bursátiles mundiales se hundan (aunque este martes las bolsas han dado un respiro con un rebote generalizado).

En el caso de la Unión Europea, y por lo tanto de España, el mandatario norteamericano informó de que los nuevos aranceles a todas las importaciones europeas que entren en EEUU serán de un 20%.

En concreto, esos nuevos gravámenes estadounidenses a los productos procedentes de terceros países entrarán en vigor este miércoles 9 de abril. Por lo tanto, muchas empresas han comenzado a hacer sus cuentas.

En ese sentido, el medio de comunicación Eat This, Not That ha publicado un artículo en el que ha analizado cuáles serán los productos del gran supermercado de EEUU, Costco, que más se verán afectados por los aranceles de Trump.

Costco destaca por ofrecer algunos de los mejores quesos importados a precios muy competitivos. Sin embargo, a raíz de los aranceles, el precio de algunos productos como el español queso manchego o el italiano Parmigiano Reggiano se incrementarán considerablemente.

Igualmente, otros productos que se encarecerán en el citado supermercado estadounidense en las próximas semanas a causa de los aranceles serán algunos arroces procedentes de Asia, las tabletas de chocolate Lindt o los artículos de Nescafé.