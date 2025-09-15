Juan Luis Ávila, agricultor, sobre la subida del precio de aceite de oliva: "Hasta hace muy poco lo vendíamos a 3 euros y el consumidor lo seguía pagando por encima de 5 euros"

El precio del aceite de oliva virgen extra ha vuelto a repuntar a lo largo de los últimos días. Aunque, afortunadamente, ni muchísimo menos se acerca a las cifras de hace años, la realidad es que el aceite de oliva virgen extra ha superado de nuevo los 4 euros por kilo en origen (un coste que no marcaba desde hace seis meses).

En ese sentido, Juan Luis Ávila, agricultor y secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG) ha advertido, en declaraciones al programa La Mirada Crítica de Telecinco, que "tenemos un mercado tremendamente justo para el próximo año".

Según Ávila, en estos momentos existe un problema de oferta en el 'oro líquido'. "Tenemos una situación en la que falta aceite, pero hemos tenido una salida de aceite tremenda y se está consumiendo mucho a nivel nacional", ha explicado el agricultor.

El secretario general de COAG Andalucía ha señalado que a esa circunstancia se suma que "no vamos a tener una cosecha tan buena como la que esperábamos". Esa escasez de aceite de oliva y las malas perspectivas de la próxima campaña han provocado "un cambio de tendencia" en el precio del producto.

En cualquier caso, Juan Luis Ávila ha denunciado que existe un desacoplamiento entre el precio al que los agricultores venden el aceite de oliva que producen y el coste que terminan pagando los consumidores cuando lo adquieren.

"Hasta hace muy poco vendíamos el aceite a 3 euros y el consumidor lo seguía pagando por encima de 5 euros", ha subrayado el secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía.

En consecuencia, el agricultor ha expresado que "yo creo que aquí lo que hay que revisar es qué sucede en la cadena con un producto que no es perecedero, que no hay pérdidas de ningún tipo y es un producto que nosotros vendemos en kilos y el consumidor compra a litros".