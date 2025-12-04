La despiden en su primer día de trabajo tras 6 horas y le dan este motivo: "10 o 20 minutos antes de que salga, me llaman de RRHH y me dicen que gracias"

La usuaria de TikTok @laura.besuman ha contado en dos vídeos en la red social china cómo le han despedido en su primer día de trabajo después de haber hecho un turno de seis horas.

En el primer vídeo, ya desde su casa, ha contado que ha ido a trabajar a una tienda de ropa y ha sido su primer y último día: "Resulta que entraba a las 11 de la mañana, salía a las 5, tenía 15 minutos para comer y 10 minutos antes de salir, a las 16:50, me han mandado el contrato para que por fin lo firmara porque llevaba todo el día esperando".

Al final se ha ido sin firmar el contrato y ha pensado que ya lo haría en casa: "He dicho cuando llegue a casa lo firmo. Como 10 o 20 minutos antes de que salga, me llaman de Recursos Humanos (RRHH) y me dicen que gracias, que no he pasado el periodo de prueba".

"He estado 6 horas en la tienda", ha relatado, explicando qué cosas ha hecho durante el turno, desde atender a la gente hasta cobrar en las cajas. También ha estado leyendo la documentación de RRHH para su incorporación a la empresa que, como ha contado, acaba de abrir recientemente y todos los empleados son nuevos como ella.

No sigue la filosofía de la empresa

"No tenía ni idea de que había un periodo de prueba. La única explicación que me han dicho es porque no voy acorde con la imagen de la empresa y la filosofía de la empresa", ha señalado en otro vídeo.

Ha llegado a las 11 de la mañana y la encargada le ha contado cuáles eran sus tareas: "He llegado pensando que nada más llegar iba a firmar el contrato. Mi horario era de 11 a 5 de la tarde y mi contrato ha llegado a las 16:50. Me quedaban 10 minutos de trabajo, los he aprovechado y he dicho el contrato lo leeré cuando llegue a casa y a los 10-20 minutos de coger el coche me ha llamado el de RRHH y me ha dicho que no podía seguir trabajando allí que me despedían".

"Es la primera vez que me pasa"

Ha reconocido que se ha quedado "un poco descuadrada" pero que desde la empresa simplemente le han dicho que no ha pasado el periodo de prueba. Tras el primer shock ha vuelto a llamar a RRHH para que le expliquen qué ha pasado y le han vuelto a decir que no sigue la imagen de la empresa y que no encaja con la identidad ni con la filosofía de la compañía.

"Es la primera vez que me pasa. Antes de irme han tomado la decisión de que no puedo trabajar con ellos", ha sentenciado antes de decir que va a leer bien el contrato y ver si tiene algún tipo de derecho laboral que se ha menoscabado.