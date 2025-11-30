Leticia Poole, economista: "Si mi hijo va a ser un buen electricista, un buen fontanero, firmo ya"

En un país con 'titulitis' durante las últimas décadas, quién lo iba a decir que son ahora los supuestos "patitos feos" laborales, como los oficios, los que, ya sea por falta oferta y alta demanda, como la irrupción de la inteligencia artificial, los convierten en trabajos sin paro, riesgo de desaparición por la revolución IA, y altos sueldos. ¿Ya no es país para universitarios? Pues parece que la tendencia laboral apunta a ello, aunque aún la remuneración media en España de los titulados universitarios sigue siendo superior a la de Formación Profesional.

Muchos expertos apuntan a ello y sus augurios pueden ser usados ante los padres por los hijos que optan por aprender un oficio, en vez de matricularse en la universidad. Y es que la brecha entre salarios y coste de vida está transformando el mercado laboral español. Con los precios de la vivienda y de la cesta de la compra creciendo más rápido que los sueldos, vuelve un debate recurrente: ¿seguir apostando por la universidad o elegir formaciones prácticas que permitan trabajar antes y con mejores sueldos?

La economista Leticia Poole, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, ha reavivado esta discusión con un mensaje claro e incluso personalizando, segura de lo que dice: "Si mi hijo va a ser un buen electricista, un buen fontanero, firmo ya". Según explica en el podcast TruthTime Project, muchos empleos mejor remunerados están en oficios tradicionales para los que cada vez hay menos profesionales.

La falta de mano de obra dispara los salarios en los oficios

Poole indica que "si miras las ofertas de empleo, creo que el 70% son para personas que tengan ciclos formativos". "Tú vas a buscar a un jardinero, a un carpintero, a un fontanero, a un electricista, y no hay", ha añadido, refiriéndose a esa falta de profesionales en algunos sectores, con lo que aprender esos oficios te garantiza un trabajo seguro y bien remunerado, aparte de la gran parte de ellos no tendrán la amenaza de la IA y de la robótica.

Pero Leticia va más allá: asegura que "en estos momentos gana más el instalador del aire acondicionado que el ingeniero que trabaja en la misma empresa". No se trata de casos aislados, sino de un cambio estructural que afecta a la construcción, la rehabilitación energética, el mantenimiento industrial y la instalación de equipos.

Otros expertos que tienen claro el mismo mensaje

El economista Gonzalo Bernardos coincide con la opinión de Leticia. Lleva meses advirtiendo de que profesiones como la de yesero, albañil especializado o instalador de climatización van a vivir un auge salarial sostenido. Una vez más, la ley de la oferta y la demanda: si hay menos, aumentan los sueldos y se pueden exigir mejores condiciones, aparte de no sufrir paro.

La paradoja es evidente: muchos estudiantes acumulan grados, másteres y cursos mientras el mercado ofrece mejores sueldos a quienes eligen FP de dos años o incluso especializaciones de menor duración. Para Poole, el error está en asumir que la universidad garantiza una posición social o económica superior. Su recomendación es directa: "Es preferible que un hijo estudie algo en lo que vaya a ser muy bueno".