La Fed cumple con los pronósticos y reduce los tipos de interés en 25 puntos básicos

El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, en una imagen de archivo

La Reserva Federal (Fed) ha decidido recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, llevando la tasa al rango objetivo del 3,75% al 4% y cumpliendo con lo esperado por el consenso del mercado.

Se trata de la segunda bajada de tipos consecutiva llevada a cabo por el banco central. Cabe destacar que, en esta ocasión, la decisión ha sido adoptada pese a la paralización de la publicación de datos macroeconómicos esenciales derivada del cierre del gobierno estadounidense.

La Fed ha argumentado el nuevo recorte de tipos de interés señalando lo siguiente: "Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. El crecimiento del empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se ha mantenido baja hasta agosto. Los indicadores más recientes concuerdan con esta evolución. La inflación ha repuntado desde principios de año y se mantiene algo elevada".