La Fed cumple los deseos de Trump y baja los tipos de interés 25 puntos básicos

Foto de archivo de Donald Trump junto a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EEUU.

Prácticamente desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump le ha reclamado al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que se acometieran bajadas en los tipos de interés. Y hoy el banco central estadounidense le ha concedido su deseo al mandatario.

La Reserva Federal ha decidido recortar los tipos de interés 25 puntos básicos, llevando la tasa al rango objetivo del 4% al 4,25%. Se trata de la primera bajada de tipos desde diciembre de 2024.

Powell ya adelantó en su tradicional discurso de apertura de Jackson Hole que "el equilibrio de riesgos parece estar cambiando", por lo que la bajada de tipos de interés era la decisión esperada por el consenso del mercado.