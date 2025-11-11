Llega a Lidl un nuevo producto temporal a 8,99 y promete arrasar: "Acabo de ir y eso no estaba, suerte que tenéis"

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una nueva vuelta de tuerca a los productos típicos de Navidad. 

Álvaro Palazón
Foto de archivo de un supermercado LidlNurPhoto via Getty Images

Aunque parezca mentira todavía es noviembre. Los supermercados han adelantado la Navidad a casi septiembre y son muchos los locales comerciales que llevan meses promocionando productos más propios de diciembre. 

Si Mercadona dio que hablar al sacar turrones en septiembre, ahora ha sido Lidl el que ha dado una vuelta de tuerca a los roscones de reyes y ha sacado dos productos que prometen arrasar en fiestas. 

Como muchos clientes han descubierto, el gigante alemán ha puesto a la venta dos roscones de reyes, uno de galleta Lotus y otro de pistacho, ambos a 8,99 euros. El peso de cada roscón es de medio kilo y está elaborado por La Cestera. 

Los dos productos están ubicados en la zona de congelados de Lidl y los que ya lo han probado dicen que "es una pasada increíble" y además mencionan que es "muy barato" en comparación con lo que hay en otros lugares. 

Otros aseguran que están un poco cansados de las cremas de pistacho y echan la culpa de todo al éxito del chocolate de Dubai, que tenía una alta dosis de crema de pistacho. Por otro lado, la crema de Lotus vive una segunda edad dorada y se puede encontrar hasta en hamburguesas. 

"Han charquificado el roscón de reyes", "me apetece probar el de galleta, pero por hacer boicot al Lotus y al pistacho no compraré ninguno, lo siguiente ya será Fanta de pistacho y Lotus", "Compro el roscón un mes y medio antes y no me dura ni 3 días en la nevera" "y qué mal nos a hecho 'la tableta de chocolate de Dubai', desde su lanzamiento hasta las fechas de hoy no han dejado de sacar dulces de pistacho". 

El debate está abierto y a final de año se verá el éxito de los dos productos: ¿probarás este roscón de reyes de pistacho o de Lotus? ¿Lo copiarán otros supermercados si tiene éxito?

