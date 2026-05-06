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Los 11 países que más gastan en sus ejércitos, clasificados según su presupuesto de Defensa
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Los 11 países que más gastan en sus ejércitos, clasificados según su presupuesto de Defensa

Los principales ejércitos se gastan cientos de miles de millones de euros en sus ejércitos, con EE UU al frente. España está en el puesto 18, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Éstos van a la cabeza.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="Avión C-17 Globemaster III del Ejército del Aire de los Estados Unidos""
Estados Unidos tiene el ejército más caro del mundoEE UU es el país del mundo, con diferencia, que se gasta en Defensa: 788.000 millones de euros en Defensa, el 3% de su PIB. Esto supone más de tres veces y media el presupuesto del siguente, China.Getty IMAGES
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  China, grandes buques de guerra avanzadosOficiales navales en el centro de control de un buque de guerra chino, durante unas maniobras. Este país invierte en defensa cada año el 1,3% de su PIB, lo que asciende a 214.000 millones de euros.South China Morning Post via GetTY
alt="alt="Miembros del ejército ruso, en un ejercicio""
  Rusia, el 10% de su PIB para la lucha con UcraniaRusia destina a su ejército, por lo general, el 3,4% de su PIB. Esto supone cada año 138.000 millones de euros. Sin embargo, para la guerra con Ucrania lo ha elevado, en 2025, al 10% de su PIB.Anadolu via Getty Images
  Alemania, a la cabeza de la Unión EuropeaEl ministro de Defensa, Boris Pistorius, habla con soldados del ejército, al que destina Alemania 92.000 millones de euros anuales. Es el país de la UE que más invierte en ello, el 2,14% de su PIB,Getty Images
  Blindados Ajax británicos, listos para ser usadosEl Reino Unido invierte 94.000 millones de euros al año en mantener sus aviones, tanques y buques de guerra avanzados listos. Como el tanque Ajax, último presentado. Esto supone el 2,38% de su PIB. Getty Images
alt="alt="Delhi, National Capital Territory of Delhi, India, Indian Sub-Continent, Asia""
  India, una inversión para la defensa fronterizaEl ejército indio recibe 67.000 millones de euros cada año. India invierte el 1,9% de su PIB en Defensa. Sobre todo en modernización e infraestructura fronteriza para contrarrestar a China y Pakistán.Getty Images
  Arabia Saudita, el 5,7% de su PIB para su ejércitoAviones del ejército saudí forman parte del equipamiento militar de este país, al que destina nada menos que el 5,72% de su PIB. En cifras, esto supone una inversión anual de 62.000 millones de euros.Getty Images/500px
  Francia, el segundo país de la UE que más se gastaUn avión del ejército francés despegando de un aeropuerto. Francia se gasta el 2,8% de su PIB en Defensa, lo que supone 60.000 millones de euros. Esto implica un gasto per capita de 874 euros.Getty Images
  Japón se gasta 410 euros por personaJapón invierte cada año 50.000 millones de euros en Defensa, lo que representa el 1,38% de su PIB. Esto implica que la cantidad promedio de dinero que se gasta por habitante al año es de 410 euros.Getty Images
alt="alt="Parade of troops on Khreshchatyk in honor of 27 anniversary of independence of Ukraine. Soldiers and officers of assault troops of the Armed Forces of Ukraine take part in the parade. Numerous residents and guests of Kiev are watching the parade along the main street of Kiev.""
  Ucrania, un esfuerzo titánico: se gasta el 21% de su PIBLa Defensa ucraniana se ha visto obligada a gastar para defenderse el 21, 19% de su PIB. Esto presenta 38.000 millones de euros al año. En cuanto a su gasto per capita, asciende a 1.000 euros. Getty Images
alt="alt="South Korean soldiers patrol their side of the demilitarized zone. The demilitarized zone that divides North and South Korea is one of the most sensitive places in the world. | Location: Border of North Korea and South Korea.""
  Corea del Sur, en defensa permanente por el NorteMilitares de Corea del Sur defienden la frontera con Corea del Norte, una franja en la que mantiene a su ejército siempre en alerta. Este país gasta 37.500 millones de euros al año, el 2,3% del PIB.Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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