Los 11 países que más gastan en sus ejércitos, clasificados según su presupuesto de Defensa

Rusia, el 10% de su PIB para la lucha con Ucrania

Rusia destina a su ejército, por lo general, el 3,4% de su PIB. Esto supone cada año 138.000 millones de euros. Sin embargo, para la guerra con Ucrania lo ha elevado, en 2025, al 10% de su PIB.

Anadolu via Getty Images