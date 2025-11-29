Marbella se baja del trono del pueblo más rico de la Costa del Sol y se lo cede a este destino de lujo con rentas de más 43.000 euros

Marbella, sinónimo internacional de glamour, yate y verano eterno, se ha convertido en la postal más reconocible de la Costa del Sol. Para muchos, su brillo mediático y su desfile constante de celebrities la colocan automáticamente como el municipio más rico de la región. Sin embargo, la realidad económica ha cambiado y ahora pone el poco en otra región: el liderazgo en renta ya no está donde todos imaginan.

Lejos del bullicio costero y de los focos, el pequeño municipio de Benahavís, con poco más de 9.000 habitantes, ha escalado posiciones en lo que a riqueza se refiere gracias a una combinación de urbanizaciones de lujo, residentes internacionales y un modelo municipal que prioriza la calidad de los servicios. Los últimos datos fiscales sitúan a este pueblo de la sierra como la localidad con mayor renta media de Andalucía.

Benahavís ya no es solo un rincón exclusivo fuera de la ruta de Puerto Banús, sino que ahora toma el “trono” de la renta en la Costa del Sol. Concretamente, presume de una renta media bruta de 43.159 euros anuales, lo que equivale aproximadamente a 3.600 euros mensuales por persona, unas cifran que lo sitúan en el puesto 56 a nivel nacional. Marbella presenta una renta bruta media notablemente inferior, alrededor de 32.306 euros según datos de la Agencia Tributaria.

Detrás de la riqueza

El territorio de Benahavís alberga algunas de las urbanizaciones más exclusivas de Europa, con La Zagaleta como emblema de esa oferta residencial de alto valor. Ese entorno atrae residentes con alto poder adquisitivo y eleva tanto la demanda como los precios del mercado inmobiliario local. Por ejemplo, Idealista recoge que el m² en esta zona costó unos 7.679 euros durante el pasado mes de octubre, un aumento del 14,6% con respecto al mismo mes del año pasado.

Además, cerca del 65% de los vecinos son extranjeros que ahora residen todo el año o teletrabajan desde la sierra, lo que ha reforzado la economía local fuera de la estacionalidad. También son claves sus políticas fiscales y de gestión municipal que mantienen el IBI en el mínimo legal y tasas reducidas, por ejemplo, la tasa de recogida de residuos se ha fijado en torno a los 18 euros anuales.

La transformación de Benahavís combina lo residencial y lo turístico de alto nivel: sin macrohoteles ni discotecas, el municipio ha apostado por un turismo gastronómico y de calidad, con una concentración de restaurantes por habitante que alimenta la reputación de la localidad como destino gastronómico de la provincia. Al mismo tiempo, la oferta inmobiliaria de lujo sostiene precios y rentas por encima de otros municipios costeros.

Los datos publicados por la Agencia Tributaria ponen además en evidencia la heterogeneidad andaluza: mientras Benahavís encabeza la tabla regional con más de 43.000 euros de renta media, hay municipios de la misma provincia con rentas muy por debajo de la media andaluza, como es el caso de Benamargosa, con menos de 14.000 euros. Un contraste que subraya las diferencias socioeconómicas de la Costa del Sol y su entorno.