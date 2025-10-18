Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ni Cabanillas ni El Casar: este es el pueblo más rico de Guadalajara
Ni Cabanillas ni El Casar: este es el pueblo más rico de Guadalajara

Es además el segundo municipio de mayor renta de la comunidad.

Vista de la planta nuclear de Trillo (Guadalajara), en una imagen de archivo.Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

La renta media por hogar en Castilla-La Mancha alcanzó en 2024 los 31.001 euros anuales, según los últimos datos recogidos por la UGT de la comunidad. A pesar de seguir una tendencia al alza en los niveles de ingresos de la región con respecto a años anteriores, lo cierto es que actualmente tiene la segunda renta por hogar más baja de España. Este dato confirma una brecha con respecto a la media nacional que se sitúa en unos 36.996 euros.

Estas cifras resultan curiosas cuando las comparamos con los pueblos de mayor riqueza de la comunidad. En este contexto, Trillo se ha hecho con el título del municipio más rico de la provincia de Guadalajara por segundo año consecutivo. Los vecinos de este pequeño enclave declaran una renta bruta media de 36.919 euros, una cantidad que lo sitúa además como el segundo municipio con mayor renta de Castilla-La Mancha, solo por detrás de Pepino (Toledo) y sus 38.282 euros.

La presencia de la Central Nuclear de Trillo actúa como un motor laboral y económico para la zona. La planta, que cuenta con un centenar de puestos fijos directos y un importante tejido de empleo indirecto, concentra buena parte de la actividad industrial y de servicios que explican el mayor poder adquisitivo local. Por otro lado, el podio provincial lo completan otras localidades del llamado Corredor del Henares y su entorno:

1. Trillo — 36.919 euros.

2. Cabanillas del Campo — 35.968 euros.

3. El Casar — 35.494 euros.

4. Valdeaveruelo — 34.468 euros.

5. Chiloeches — 33.071 euros.

Preservación de pueblo

Trillo, además de dinero y trabajo, ofrece patrimonio y paisaje. Conocido popularmente como “el pueblo de las cascadas”, el casco urbano está atravesado por el río Cifuentes, que forma varios saltos de agua antes de desembocar en el Tajo. Una de las más destacadas es la cascada del Chorreón, que tiene una caída de más de 15 metros de altura. En definitiva, el agua crea un espectáculo natural y único al alcance de todos los vecinos del pueblo.

Junto a las cascadas se encuentra la Casa de los Molinos, el edificio más antiguo de Trillo que hoy funciona como un centro de interpretación. Además, el puente sobre el Tajo del siglo XVI, la iglesia de la Asunción o el Real Balneario Carlos III configuran la oferta turística y cultural que complementa la actividad económica local. A su vez, el senderismo, piragüismo y rutas de ciclismo atraen a visitantes que buscan disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Con la central nuclear en el foco del debate energético y económico, Trillo afronta el reto de compatibilizar su carácter productivo con la conservación de un entorno natural que forma parte de su valor identitario y su atractivo turístico. Por su lado, la elevada renta media evidencia la fortaleza económica ligada a la actividad industrial, pero también subraya la tensión entre el beneficio económico y la necesidad de preservar los paisajes.

