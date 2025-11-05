Marc, camionero español trabajando en el extranjero, revela el 'pero' de sus 4.000 euros al mes: "Nadie te regala nada"

La ley de la oferta y la demanda es un principio económico fundamental que establece el precio de un bien o un servicio depende de la relación entre las personas que quieren adquirir ese bien o servicio (demanda) y quienes lo ofrecen (oferta).

Si la demanda es elevada pero la oferta es reducida, el coste de ese bien o servicio es alto. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en el transporte por carretera. Se necesitan muchos camioneros, pero el número de ellos es reducido, por lo que el salario que obtienen (en la mayoría de los casos) es bastante competitivo.

La profesión de camionero es muy sacrificada y obliga a pasar largas temporadas fuera de casa alejado de la familia. Además, requiere una atención máxima en todo momento por parte del conductor y estar siempre pendiente del reloj para equilibrar los plazos de entrega con los periodos de descanso obligatorios.

Esa dificultad hace que hoy en día no sean muchos los jóvenes que opten por dedicarse profesionalmente a ser camioneros. Sin embargo, quienes deciden serlo, pueden ganar una buena cantidad de dinero, especialmente si trabajan más allá de las fronteras españolas.

Marc es un camionero español que trabaja en el extranjero. El trabajador, en declaraciones al podcast Rutas de éxito, ha señalado que en el transporte internacional "ahora mismo se está ganando entre 3.000 y 4.000 euros".

"Habrá quien gane 3.200, 3.500, 3.600, 3.800 y algunos ganan los 4.000", ha precisado el camionero, quien, no obstante, ha subrayado que para alcanzar esos sueldos "tírate tres semanas fuera de casa, nadie te regala nada".

Por otro lado, Marc ha destacado que para ser productivo en los viajes internacionales (y poder recibir ese sueldo de entre 3.000 y 4.000 euros) es necesario estar muy pendiente del tacógrafo. "Muchos llevan el disco ahí como si nada, pero hay que saber trabajar con el disco. Cada hora es oro", ha destacado.