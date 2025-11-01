Una inmobiliaria demanda a un cliente por no pagarle 6.000 euros tras enseñarle una casa que no compró: la Justicia desestima las pretensiones

Una pareja de Alcorcón se libra de pagar más de 6.000 euros a la inmobiliaria Vitapiso Servicios Inmobiliarios, que reclamaba la cantidad tras mostrarles un piso que finalmente no compraron. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón consideró que la demanda de la agencia carecía de fundamento, ya que la compraventa nunca se llegó a formalizar y la falta de cierre no era imputable a los compradores.

Carmen y Julio (nombres ficticios) visitaron la vivienda en 2017 tras concertar la cita con la inmobiliaria, y firmaron un contrato de encargo en el que se comprometían a abonar una comisión del 3% solo si la compra se realizaba en el año siguiente a la visita. Tras presentar una oferta formal por el inmueble, los vendedores decidieron finalmente venderlo a terceros, por lo que la operación no se concretó.

La magistrada María del Mar Tomás Corpa destacó que los honorarios reclamados estaban condicionados expresamente a la adquisición del inmueble. "Es obvio que la compraventa no se formalizó. La parte demandante no ha acreditado que la propuesta de compraventa fuera aceptada por los vendedores, por lo que no se cumplen los requisitos del contrato", señaló en la sentencia. Por ello, desestimó la demanda y obligó a la inmobiliaria a asumir las costas judiciales.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la práctica de algunas agencias de intentar cobrar comisiones aun cuando la venta no se concreta, generando debate sobre los derechos de los clientes y la transparencia en el mercado inmobiliario. Los abogados de la pareja defendieron que la reclamación no tenía base legal y celebraron la decisión judicial, que confirma que los compradores no pueden ser penalizados por circunstancias fuera de su control.