Unos argentinos van al Mercadona y les llama la atención algo que en España es bastante común

Entrada de un Mercadona en la Comunidad de Madrid

La tiktoker de Argentina @_camilayanez_ ha acudido al Mercadona acompañada y ha grabado su experiencia haciendo la compra en el, probablemente, el supermercado más famoso de España.

"Ir al super en otro país es toda una experiencia. Más que nada al Mercadona, por favor, qué experiencia tan fantástica. Qué ganas de probarlo todo", ha dicho mientras enfocaba el jamón.

Después han comparado algunos precios. En Argentina los espárragos cuestan 12.000 pesos (7,62 euros) y en España 2,45. O las fresas, que en España valen 13.000 pesos (8,25 euros) y en España 3,33 euros.

Tras añadir algunos productos al carro ha dicho que ella simplemente iría al Mercadona a pasar el rato y a dar una vuelta. Una de las cosas que más les ha llamado la atención es que haya una máquina para hacer zumo natural al momento, algo cada vez más habitual en los supermercados españoles.

Su parte favorita, según ha comentado, es la zona de perfumería: "Eso no lo encuentras en otro supermercado". Ha remarcado que Mercadona tiene copias de productos a precios muchos más bajos.

Por último ha enseñado su compra y el precio: 51,71 euros por numerosas verduras, pollo, fruta y algún capricho más.