Mercadona saca unidades limitadas de este producto: vale 3 euros y sólo unos pocos podrán probarlo

Hace algo más de dos días que los creadores de contenido especializados en probar productos de Mercadona han enloquecido con una de las últimas apariciones del gigante valenciano que parece que, de momento, sólo se podrá comprar en Canarias.

La empresa de Juan Roig —que ha sido noticia en Estados Unidos recientemente— ha puesto a la venta una mantequilla con escamas de sal marina de Lanzarote de la marca La irlandesa que ha llamado mucho la atención y que está a tres euros por 180 gramos de producto.

Esta etiqueta amarilla resalta que hay unidades limitadas y que el precio por kilo es de 16 euros. "Esto es una joya y tenía que probar esto", dice el creador de contenido @jorgeblublu555 en TikTok.

Este creador ha comprado y probado el producto y resalta a la vista su potente color amarillo: "Es una mantequilla fácil de untar. Esto es una fantasía". La ha puesto sobre una tostada y ha resaltado el punto que le da al producto las escamas de sal de Lanzarote "se nota y mucho y hace que esté a otro nivel".

"Una mantequilla súper equilibrada, con textura fina, sabor real y un punto de sal volcánica que marca la diferencia. Por 3€, ofrece un nivel que muchas premium ya quisieran. Es una edición limitada, así que si te gusta descubrir productos nuevos… ¡esta es tu oportunidad!", dice el mismo creador en la publicación.

Los ingredientes son mantequilla y sal (un 2%) y, como se puede ver en la etiqueta, "contiene leche y sus derivados". Además se puede ver que el origen de la leche es Irlanda pero está elaborado por Rodrigonsa, en Las Palmas de Gran Canaria.

En cuanto a la información nutricional, 100 gramos de esta mantequilla aporta 743 calorías de las cuales 54 gramos son de grasas saturadas y 0,6 gramos son de azúcar.