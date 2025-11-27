EEUU analiza lo que está ocurriendo en España con Mercadona y lo resume todo en solo dos palabras

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha puesto a Mercadona en el punto de mira como ejemplo del éxito empresarial y sociocultural en España. Según el informe Retail Foods Spain 2025, la cadena presidida por Juan Roig no solo lidera las ventas del sector, sino que se ha convertido en un auténtico “fenómeno cultural” dentro del país, tal y como definen desde el documento.

El estudio destaca que Mercadona triplica las ventas de su competidor más cercano, Carrefour, consolidándose como la primera empresa de distribución alimentaria en España. Este liderazgo se atribuye, entre otras cuestiones, al desarrollo de marcas propias, como Hacendado. De hecho, los hogares españoles destinan hasta un 44% de su presupuesto a productos de marca blanca.

El informe subraya que, en un mercado muy fragmentado, Mercadona sigue marcando la pauta con unas ventas estimadas de 34.500 millones de dólares en 2024, frente a los 12.000 millones de Carrefour y cifras inferiores de competidores como Lidl, Dia, Eroski o El Corte Inglés. La cadena valenciana también ha reforzado su expansión con la creación de 6.000 empleos en 2024, alcanzando un total de 110.000 trabajadores entre España y Portugal, y repartiendo 700 millones de euros en primas a su plantilla.

A nivel financiero, Mercadona logró su mejor resultado histórico en 2024: un beneficio neto de 1.384 millones de euros, de los cuales el 80% se reinvirtió en la compañía y el 20% restante se destinó a dividendos. La cadena también incrementó los salarios un 8,5%, superando con creces el IPC tanto en España como en Portugal.