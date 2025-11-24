Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El turrón de Suchard vale 5 euros en Mercadona y 3 en otros supermercados: un experto da la clave de por qué pasa 

Álvaro Palazón
Una foto de una tienda de Mercadona y un turrón de Suchard.GETTY/ SUCHARD

La llegada de la Navidad cada año se adelanta más y más por eso empieza a ser habitual que los supermercados de toda España vendan turrones casi desde el mes de septiembre. 

Este año hay un caso curioso que los clientes de los supermercados han visto: el precio del turrón de Suchard, uno de los más famosos de España, tiene un precio en Mercadona y otro en otros supermercados.  

Concretamente, en el gigante valenciano, el precio de la clásica tableta de turrón de chocolate Suchard ronda los cinco euros y en otros supermercados cuesta unos tres. Algo que ha llamado la atención de algunos expertos, que se han apresurado a analizar este suceso extraño. 

En Linkedin, un experto en educación financiera ha hablado de la diferencia de precio en función del supermercado y ha contado que detrás hay una estrategia de Mercadona para vender su marca blanca. 

"Mercadona lo deja caro porque no quiere competir con Suchard. Su objetivo es que compres su propio turrón de marca blanca, que tiene mucho más margen para ellos", ha afirmado, por lo que si el proveedor sube el precio por el encarecimiento de las materias primas y la energía mantienen el precio. 

Otros negocios lo bajan a propósito: "Lo usan como producto señuelo. Pierden margen en el turrón pero lo recuperan cuando entras a comprar más cosas. Mismo turrón, estrategias distintas". 

Es decir, otros supermercados prefieren que la gente entre a su negocio para comprar el turrón de Suchard más barato y que así de paso estos clientes se lleven más productos de todo tipo. 

¿Por qué sube el precio?

Este mismo experto explica que el turrón de Suchard, al igual que otros productos que usan cacao, han subido de precio por el encarecimiento de los costes. Por ejemplo, el cacao, el azúcar y la energía se han encarecido lo que ha hecho que el producto final sea mayor cada año. 

