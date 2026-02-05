"No veía una caída así desde los días más oscuros de 2008": los expertos lanzan la voz de alarma sobre la caída del oro y la plata

Explican los expertos que no hay, prácticamente, valor más seguro que el oro. Sin embargo, ni este preciado material escapa a la incertidumbre de los tiempos presentes. Son numerosos los expertos que han alertado sobre la caída del precio del oro y también del de la plata.

En ambos casos, en cuestión de días. Si a finales de la pasada semana la onza de oro alcanzaba su máximo histórico, pocas jornadas después se desplomaba un 16%. El golpe ha ido creciendo con el paso de las horas, sumando nuevas caídas de más del 3% en esta semana.

El oro como activo refugio llevaba tiempo creciendo en su valor, ante la inflación de las principales economías, la guerra sin fin aún en Ucrania, el temor a un conflicto a gran escala con Irán y un posible recorte de los tipos de interés por parte de la Fed en EEUU.

En paralelo, la plata vivió otro momento de auge hace una semana, llegando también a su propio récord... que fue cuestión de horas. Apenas logrado su máximo histórico llegó el desplome para caer cerca de un 41%.

¿Y esto a qué responde?, se preguntaron expertos, inversores y curiosos en todo el mundo. Los especialistas citados por la publicación alemana Focus ven dos cuestiones clave: primero, la nominación por parte de Trump de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, por ser una figura muy ligada al magnate y que podría relanzar el dólar, algo que perjudica al oro.

En segundo lugar, destacan la decisión de la Bolsa Mercantil de Chicago, donde se negocia a futuros con el oro y plata, que endureció sus requisitos para operar con ambos elementos.

La suma de los dos factores inquietó a los operadores, que dieron respuesta en forma de una rápida liquidación de contratos de futuros y opciones, así como a una marcada disminución del apetito por el riesgo, añade Focus.

"No he visto una liquidación de oro de la magnitud de la actual desde los días oscuros de la crisis financiera mundial de 2008", apuntaba a la agencia Reuters el analista de mercado de IG, Tony Sycamore.

"La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿qué pasará después?", matiza Michael Brown, estratega sénior de investigación del corredor financiero australiano Pepperstone, citado por la agencia AFP. A su juicio, "al igual que ocurrió con el repunte de las últimas semanas, ahora hay buenos argumentos para afirmar que el descenso también ha sido 'demasiado rápido y demasiado lejos'". Ahora queda ver cómo evolucionan los mercados.