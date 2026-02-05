La reina del tango de este país planea una visita a Fuengirola e incluso quedarse un tiempo: "Si encuentro un lugar maravilloso, acepto"

Arja Koriseva, de 60 años, está considerada la reina del tango en Finlandia. La artista va a tener la oportunidad por primera vez de viajar hasta Fuengirola (Málaga) para dar un concierto el próximo 14 de febrero.

En una entrevista en el medio de comunicación finlandés Tanssin, la cantante se ha mostrado muy feliz de llegar con su música a la Costa del Sol. "Es increíblemente maravilloso venir a Fuengirola por primera vez. Este es mi debut", ha expresado.

La actuación de Arja Koriseva (quien estará acompañada por Minna Lintukangas) en la localidad malagueña se producirá el día de San Valentín en el concierto benéfico de los Leones.

"El programa incluye muchas canciones que evocan emociones, recuerdos y pensamientos, y que son familiares para la gente. Además, también traeré algunas canciones nuevas con un mensaje que despierta emociones, junto con mi propia música nueva", ha destacado Koriseva.

No solo cantar… también disfrutará de Fuengirola

La reina finlandesa del tango ha contado que no es la primera vez que visita España, ya que ha estado en Barcelona de vacaciones. En el caso de Fuengirola, la artista ha mencionado que "era una pena, porque me habían invitado a ir a Fuengirola antes, pero los horarios no cuadraban".

Más allá de cantar, Koriseva ha resaltado que se ha reservado tiempo libre para disfrutar de la localidad andaluza. "Me he tomado tiempo libre. Una vez que vas allí, tienes que conocer un poco el lugar", ha afirmado.

De hecho, Arja Koriseva ha asegurado que no le importaría incluso quedarse un tiempo en Fuengirola. "Si pudiera encontrar un lugar maravilloso, acepto, no lo dudaría ni un segundo", ha subrayado la cantante.

En ese sentido, cabe destacar que Fuengirola no es una ciudad española más para los finlandeses. Se trata de un destino vacacional que visitan más de 30.000 finlandeses durante el invierno. De hecho, según indican desde Tanssin, a Fuengirola se la conoce "en tono jocoso, como la ciudad más meridional de Finlandia".