Manu y Rosa, de 'Pasapalabra', revelan en 'El Hormiguero' si han hecho algún trato

Manu y Rosa. Rosa y Manu. Ambos ya se han convertido en historia de Pasapalabra, un programa mítico que tiene enamorada a toda España. Su estilo único, fácil y dinámico le ha llevado a ser uno de los programas más longevos del país, a pesar de cambiar de cadena entre medias.

Hoy, justo antes del programa final en el que uno de ellos ganará el concurso, han visitado El Hormiguero, programa nocturno de Antena 3 presentado por Pablo Motos. Una de las primeras preguntas del presentador ha sido si han hecho algún tipo de trato respecto al premio.

Manu ha sido el primero en contestar y ambos lo han tenido muy claro. "No, no hemos hecho trato, no hay trato, la rivalidad es la rivalidad. Además, no sería justo tampoco para el juego", ha respondido el concursante, que hasta el momento lleva a sus espaldas más de 430 programas.

Para Rosa es como el deporte

Para Rosa, nacida en Argentina, pero emigrada a España a los siete años, esto ha sido como el deporte: "Es una pena que alguien se quede sin el premio, pero tú también sabes que cada uno va a por todas, cada uno quiere lo mejor para sí mismo, sabiendo la rivalidad sana que hay".

"Sabes que premio solo hay uno", ha concluido Rosa. Motos insistía en si al menos lo han hablado, pero Manu lo ha vuelto a negar de forma cristalina: "No, no, no, no". Rosa, irónica como pocas veces, bromeaba: "Yo lo intenté".

Trancas aparecía de su escondite para bromear también: "A mí me dieron una idea y es que os casarais en bienes gananciales".

"Eso creo que no pasará", respondía nerviosa y bromeando la propia Rosa.