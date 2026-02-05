Un soldado ruso, tajante sobre el hambre que pasan en primera línea de batalla: "Solo piel y huesos"

Una llamada telefónica interceptada por el Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania (HUR) ha revelado que Rusia está teniendo serios problemas logísticos para suministrar agua y comida a sus soldados.

"La inteligencia militar ha recibido una nueva confirmación del colapso del sistema logístico del ejército ruso: las unidades de infantería llevan mucho tiempo sin alimentos ni suministros adecuados", han señalado desde el HUR.

En esa conversación a la que ha tenido acceso el Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania, un combatiente ruso le cuenta a su interlocutor que tanto él como sus compañeros no tienen nada ni para comer ni para beber. Además, en la llamada, el soldado ruso también resalta que esa falta de alimentación le ha hecho perder mucho peso.

"Pero, ¿cómo pueden estar las cosas así aquí? No comemos, no bebemos nada... Si me giro hacia un lado, ni siquiera te darás cuenta de que estoy aquí. ¡El uniforme cuelga como si estuviera en una percha!", expresa el combatiente.

Respecto a su aspecto físico, el soldado ruso afirma durante la llamada telefónica lo siguiente: "Joder, ahora solo es piel y huesos, y de alguna manera solo la barba lo salva, al menos se ve algo".

La persona que habla con el combatiente también confirma esa percepción y le dice, en la conversación, que había visto una foto del soldado con barba y que se había percatado de su aspecto gravemente deteriorado.

El aviso de un militar ucraniano en marzo de 2025

Tal y como recuerda el medio de comunicación ucraniano Kyiv Post, en el mes de marzo de 2025, el portavoz de la Tercera Brigada de Asalto de Ucrania, Oleksandr Borodin, subrayó que las tropas rusas que luchaban en Járkov estaban padeciendo una grave escasez de provisiones.

Borodin resaltó que "allí se mueren de hambre. No hay agua potable". El portavoz, además, aseguró que "el mando es consciente de estos problemas. Saben que la infantería sobrevivirá varias semanas y les parece bien. Hay un sistema de reservas. Calculan cuántos perderán, incluso en una semana".