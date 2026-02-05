Carlos, boliviano que cuida personas mayores en España desde hace 25 años: "Tengo 14 estrellas en el cielo"

¿Cómo es cuidar a una persona mayor en España? A esa pregunta responde con entrega Carlos, un ciudadano boliviano que lleva 25 años en nuestro país acompañando y ayudando a personas de la tercera edad. Una labor que requiere de muchas cualidades, pero antes que nada "mentalización".

Aclara que esa mentalización es necesaria por la tarea que es, por la persona que tiene bajo su responsabilidad y por tener claro que "no estás en tu casa", añade.

Así lo explica Carlos en una entrevista hecha en 2024 y ahora viralizada en la red social TikTok. Junto a Eusebio, el anciano que cuida en el barrio madrileño de La Elipa, el cuidador reconoce con emoción que tiene "14 estrellas en el cielo", como denomina a los 14 ancianos que cuidó durante 25 años.

Cómo hacer ese trabajo, tan demandante en lo físico como en lo psicológico es algo para lo que no tiene una respuesta demasiado concreta. No existe, explica, una fórmula, pero sí hay un doble elemento fundamental. "Si quieres que una persona mayor 'dure' mucho años, tienes que ponerle cariño, amor", aclara.

La otra pregunta va aparejada: ¿se gana bien la vida cuidando a ancianos en casas? El cuidador reconoce, en la entrevista, que no es un trabajo fácil ni siempre bien remunerado.

Tirando de su experiencia de un cuarto de siglo, Carlos recuerda que ha estado en casas donde "el perro iba a una clínica privada" y sin embargo el sueldo era escaso... aunque deja entrever que su mayor pago es el cariño recibido por parte de las personas mayores a su cargo.

Como se detalla en el vídeo publicado ahora en las redes sociales, el cuidado de personas mayores es uno de los grandes campos de labor de la población emigrante en España y, en concreto, de la población procedente de Sudamérica.