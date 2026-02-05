Europa se ensaña contra el 'oro pardo' español y provoca un movimiento político sin precedentes

La Unión Europea ha propuesto imponer un impuesto al tabaco calentado que podría ser un 67% superior al del tabaco convencional. De llevarse a cabo, ese gravamen afectaría gravemente a la competitividad de un producto que es menos nocivo para la salud que el cigarrillo tradicional.

Esa medida perjudicaría especialmente al 'oro pardo' español y concretamente a Extremadura. En la región extremeña se concentra el 99% de la producción nacional de tabaco y gran parte de la misma se destina a la fabricación de productos de tabaco calentado en Europa.

La producción de tabaco en Extremadura vincula a unas 20.000 familias y tiene como epicentro a las comarcas de Campo Arañuelo, La Vera y Alagón. Especialmente importante es el peso de la actividad en los municipios de Navalmoral de la Mata y Talayuela.

Por ello, la intención de Bruselas de llevar a cabo la mencionada reforma fiscal ha provocado un movimiento político sin precedentes en el Ayuntamiento de Talayuela, con todos los partidos (PP, PSOE, Podemos y VOX) poniéndose de acuerdo para rechazar frontalmente la propuesta.

Lo mismo ocurrió también a finales del pasado mes de marzo a nivel regional, cuando los cuatro grupos parlamentarios que tenían representación en la Asamblea de Extremadura (PSOE, PP, VOX y Unidas por Extremadura) firmaron una Declaración Institucional conjunta de apoyo al sector del tabaco.

Talayuela defiende el derecho a producir tabaco

Volviendo al Ayuntamiento de Talayuela, los cuatro partidos han firmado un texto en el que denuncian que las nuevas medidas propuestas (como esa subida de impuestos radical o el empaquetado genérico) se están diseñando en despachos que "no han pisado un surco en su vida".

A través de esa moción, el consistorio defiende el derecho a producir tabaco. Para ello, los partidos políticos subrayan que las medidas sanitarias deben ser compatibles con un plan de transición real y no traducirse en un "hachazo" que lleve a la destrucción masiva de puestos de trabajo.

La importancia del empleo femenino en el sector

Además, desde el Ayuntamiento de Talayuela resaltan que el golpe al empleo femenino sería muy grande. Según la última edición del informe Relevancia Socioeconómica del Sector del Tabaco en España, en las fases de cultivo y primera transformación del tabaco en Extremadura las mujeres representan el 46,4% de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social. La cifra es muy superior al 15% de empleo femenino que se registra en el conjunto del sector agrícola extremeño y al 23,7% a nivel nacional.