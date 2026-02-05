Rafael, médico español en Alemania: "Me han quitado una ayuda y se la dan a gente que no trabaja y que en seis años no habla alemán"

El médico y educador sexual, Rafael Zafra, graduado por la Universidad de Granada, se encuentra actualmente viviendo en Berlín (Alemania). Hace ya un tiempo que decidió crear contenido en redes sociales enseñando su día a día en el país, además de algunas curiosidades sobre su especialidad médica y otros intereses del sector.

Esta vez ha publicado un vídeo completamente indignado después de que el Estado le concediera una ayuda y se la quitara a las tres semanas. "Hace un mes y medio subí un vídeo muy contento diciendo que Alemania me iba a dar una pequeña ayuda mientras terminaba de convalidado mi título y mientras empiezo la residencia"; ha comenzado explicando.

"A la tercera semana me cancelan la ayuda: me llega una carta, la ayuda se cancela, después de que me lo hubiesen concedido con dinero, plazos y todo ya perfecto", ha revelado. Ahora está intentando que le concedan otra ayuda para pagar el seguro médico obligatorio, que ha afirmado que cuesta unos 280 euros al mes.

A otros sí se la dan y por eso no quieren trabajar

El médico se ha indignado al conocer de primera mano a gente tanto española como de otros países que llevan cuatro o cinco años en Alemania y aún "No hablan una palabra de alemán".

"Llevan todo este tiempo cobrando esa ayuda, no se han sacado ningún tipo de educación y estudios ni nada, están todavía buscando trabajo. Desde hace cinco o seis años cobran todos los meses 600 euros, le pagan el alquiler, el seguro médico, le dan un montón de ayudas y que a mí no me den ni agua me pone muy nervioso", ha afirmado.

"Yo soy una persona que vengo este país a integrarme, a trabajar, he aprendido el alemán en un tiempo récord y voy a tener un trabajo que aporta mucho a la sociedad. O sea, soy médico, no quiero ponerme medallita, pero creo que es un trabajo bastante digno y que aporta bastante a un país... Pero para mí ni agua", ha lamentado.

Le dicen que para qué "voy a trabajar si tengo la paga"

"Esas personas me han dicho personalmente que para qué voy a trabajar si me están dando esta paga. Me pone de muy mala leche, mira que a mí me gusta Alemania y me pone muy nervioso pensar que tras 4.000 euros de impuestos todos los meses voy a pagar esa cantidad de dinero para mantener a un parásito", ha defendido.

Ha pedido al país "espabilar" porque luego no le extraña de que se queje de que se está "yendo" el personal "totalmente cualificado": "Así dan ganas de irte, sinceramente".