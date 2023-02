Precio de la luz mañana 8 de febrero: estas son las horas más baratas y más caras

Sube el precio de la luz para este miércoles 8 de febrero con respecto al de este martes. Los clientes que tengan contratada la tarifa regulada de luz en sus casas ven cambiar el coste de la electricidad cada día, a veces más y a veces menos. Dependiendo de la subasta mayorista de energía, a la cual se indexan sus precios, el coste de sus facturas puede variar según a la hora del día en que decidan cocinar el tupper del día siguiente.

Por eso, es fundamental conocer cómo varían los precios según las las distintas franjas horarias. De esta manera podrá conseguirse una mayor eficiencia y ahorro a final de mes, lo que no es baladí en estos tiempos de inflación colérica.

Para este miércoles, según los datos del Operador del Mercado Eléctrico de la Energía (OMIE), el precio medio será de 138 euros MW/h, un precio muy ligeramente superior al de este martes. Sin embargo, a ese precio habrá que sumarle la compensación que aplica a las gasistas. Para este miércoles, la compensación será de -0,86 euros MW/h, por lo que el precio medio final se quedará en los 137,14 euros MW/h.

¿Cuándo me viene mejor cocinar los tuppers este miércoles?

Las franjas horarias más "amables" para utilizar la luz en los hogares este miércoles será entre las 4:00 y las 5:00, cuando su precio alcanzará los 108 euros MW/h. Sin embargo, para quien no quiera levantarse a esas horas intempestivas, el precio diurno más barato podrá disfrutarlo entre las 14:00 y las 15:00, a 135,14 euros MW/h.

Por otra parte, el momento menos conveniente ponerse a apretar interruptores como locos será entre las 20:00 y las 21:00, cuando el coste de hacerlo subirá hasta los 166,45 euros MW/h. Será recomendable aprovechar a la hora de comer para preparar también la cena.

Tips de ahorro, cada euro cuenta

Más allá de no tener más luces de la cuenta encendidas o de aprovechar la luz natural (Los cuales son consejos bastante obvios, aunque no por ello menos efectivos), existen algunas pequeñas acciones que pueden aliviar el bolsillo de los consumidores de manera notable.

Las empresas eléctricas han presentado beneficios extraordinarios, algo que el Gobierno, de hecho, gravará fiscalmente. Por contra, estas empresas también han puesto a disposición en sus páginas webs distintas guías con consejos y trucos para poder adelgazar las facturas a final de mes.

Además, las organizaciones de consumidores como FACUA o la OCU también se han puesto manos a la obra. Algunos consejos pasan, por ejemplo, por apagar y mantener desenchufados todos los aparatos que no sean necesarios y que a veces se pasa por alto, como cargadores de móviles, de ordenador, o televisores y electrodomésticos que no es necesario que estén en stand by (que no es solo una canción de Extremoduro, también es un agujerito por el que se escapan varios euros de ahorro).

También, en el caso de querer renovar electrodomésticos, conviene tener en cuenta la calificación energética de los mismos, especialmente de las neveras, para optimizar mejor los gastos.