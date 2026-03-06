Los destinos más baratos del Imserso: así puedes viajar por menos de 250 euros

Los viajes del Imserso ya han arrancado. Las reservas comenzaron en octubre de 2025, pero aún quedan alrededor de 80.000 plazas libres. Estás a tiempo de preparar una escapada a zonas de interior o de costa.

El programa de turismo para mayores tiene el objetivo de fomentar el envejecimiento activo y permitir que las rentas bajas puedan viajar. Además, también sirve para impulsar la actividad hotelera en épocas del año con menos demanda.

Una de las principales ventajas del Imserso es su bajo precio. Puedes ir a lugares de gran atractivo turístico, como Andalucía, Cataluña, Baleares o Canarias, por un coste verdaderamente económico.

Llegados a este punto, conviene saber cuáles son los destinos más baratos, ya que el ahorro puede ser un aliciente para elegir la ciudad en la que vas a pasar las próximas vacaciones.

¿Cuáles son los viajes más baratos del Imserso?

Los precios del Imserso dependen de diferentes variables: el destino, la época del año, el transporte o la duración de la estancia son aspectos clave. Estos son los ejemplos de los más baratos.

Zona costera peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana):

Viajes de 10 días: con transporte en noviembre, diciembre, enero, febrero marzo y abril, 309 euros; sin transporte baja a 270 euros. En octubre, mayo y junio, 409 euros; sin transporte baja a 370 euros.

con transporte en noviembre, diciembre, enero, febrero marzo y abril, 309 euros; sin transporte baja a 270 euros. En octubre, mayo y junio, 409 euros; sin transporte baja a 370 euros. Viajes de 8 días: con transporte en noviembre, diciembre, enero, febrero marzo y abril, 244 euros; sin transporte baja a 224 euros. En octubre, mayo y junio, 344 euros; sin transporte baja a 324 euros.

Turismo de escapada:

Circuitos culturales (6 días): 312 euros en temporada baja y 412 euros en temporada alta.

312 euros en temporada baja y 412 euros en temporada alta. Naturaleza (5 días): 305 euros en temporada baja y 405 euros en temporada alta.

305 euros en temporada baja y 405 euros en temporada alta. Capitales de provincia (4 días): 132 euros en temporada baja y 232 euros en temporada alta.

132 euros en temporada baja y 232 euros en temporada alta. Ceuta o Melilla (5 días): 305 euros en temporada baja y 405 euros en temporada alta.

Como puedes comprobar, los viajes más baratos del Imserso son los de escapada a una capital de provincia: 132 euros en temporada baja.

En el caso de que quieras rascarte un poco más el bolsillo puedes contemplar la idea de ir a Canarias: te costará 224 euros por 8 días sin transporte en temporada baja. Si te apetece estar 10 días con transporte, tendrás que gastar 464 euros en temporada baja. Esta última opción sube a los 564 en temporada alta. Es el viaje más caro del programa de turismo para mayores.

Recuerda que todos los viajes del Imserso incluyen alojamiento con pensión completa en habitación doble compartida. También hay servicio médico, seguro colectivo y programas de animación. En las escapadas a capitales de provincia el régimen es a media pensión.