¿Quién dijo OPA? BBVA obtiene un beneficio de casi 8.000 millones de euros hasta septiembre

La entidad que lidera Carlos Torres ha explicado en un comunicado que, sin tener en cuenta la inflación en otros países, su resultado neto ha crecido un 19,8%.

Sergio Coto
El presidente del BBVA, Carlos TorresEuropa Press via Getty Images

No sé de qué OPA me habla. BBVA parece sobreponerse al rechazo de los accionistas del Banco Sabadell y, tras dejar de lado sus planes de absorción, también tiene alguna que otra buena noticia. Como que sus resultados hasta el mes de septiembre registran un beneficio récord de casi 8.000 millones de euros.

Según las cifras que ha detallado en un comunicado la entidad de Carlos Torres, el banco vasco alcanzó un beneficio de enero a septiembre con la cifra récord de 7.978 millones de euros, un 4,7% más que el año anterior.

Sin tener en cuenta el impacto de la inflación, la cifra se dispara hasta el 19,8%. Algo que demuestra que BBVA puede seguir adelante pese a haber recibido un 'no' por respuesta de los accionistas del Sabadell.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha asegurado que mirando al futuro, la entidad bancaria sigue "ejecutando con determinación nuestro plan estratégico para alcanzar los ambiciosos objetivos financieros que nos hemos marcado para el periodo 2025-2028". "Esta hoja de ruta consolidará aún más nuestro liderazgo en crecimiento y rentabilidad en la banca europea", ha razonado.

Respecto a los ingresos totales, sin tener en cuenta gasto y beneficio neto, los nueve primeros meses de 2025 también han sido positivos para el banco vasco, con un incremento del 3,7% hasta alcanzar los 27.136 millones de euros.

La rentabilidad sobre capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) fue del 19,7% al cierre del noveno mes del año, cuatro décimas menos interanualmente. En cambio, el coste del riesgo bajo en siete décimas, hasta el 1,35%, y la ratio de capital CET1 se situó en el 13,42%, 58 puntos básicos más.

A 30 de septiembre de 2025, el balance de BBVA estaba valorado en 813.063 millones de euros, un 5,7% más que un año antes. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela crecieron un 5,7% también, hasta 436.165 millones de euros.

Si BBVA tenía que pasar página por activa o por pasiva de la OPA por el Sabadell, los nuevos resultados, en pleno reajuste del equipo que llevaba a cabo la integración del banco catalán, pueden suponer una marcha más en el planteamiento de la entidad liderada por Carlos Torres.

