Sebastián Ramírez, abogado, sobre el trabajo al que aferrarse: "Cuídalo porque hoy en día vale más que el oro" 

El trabajo ocupa, para la mayoría de las personas, un tercio de cada jornada. Si tenemos en cuenta que este hecho se repite al menos cinco días a la semana, es fácil concluir que pasamos más tiempo en la oficina que con la familia, nuestros amigos o dedicándolo al ocio. Una realidad que, a la hora de valorar una oferta laboral o sopesar si debemos dejar el que tenemos, ha convertido la calidad del ambiente de trabajo -más allá del sueldo- en un factor determinante de nuestro bienestar.

Esa idea la resume con claridad el abogado laboralista y también creador de contenidos Sebastián Ramírez, que en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok ha compartido un consejo que parece haber conectado con miles de usuarios: "Si tienes un buen trabajo, cuídalo. Si tienes buenos compañeros, cuídalos. Si tienes un buen jefe, cuídalo también”.

Su reflexión llega en un momento en el que algunos estudios sobre la salud del mercado laboral señalan algo que es cada vez más habitual: muchos empleados se plantean darle un giro a su carrera profesional. Según un informe de LinkedIn del año 2024, el 14% de los trabajadores pensaba cambiar de trabajo para conocer a gente nueva. Ramírez advierte, sin embargo, que se debe distinguir qué son los problemas de fondo de todos los roces que se consideran más cotidianos: cuando se trata de “pequeñas fricciones o tonterías”, el abogado recomienda hablarlo y resolverlo antes de tomar decisiones precipitadas.

En su día a día, el abogado asegura encontrarse con “cientos de empresas que tratan mal a sus empleados, compañeros que amargan la vida a otros, situaciones que se vuelven insostenibles”. En esos casos, admite, no queda otra que marcharse. Pero hacerlo sin tener otra opción en la mano no es lo habitual. Un estudio de InfoJobs, este del año 2025, apunta que más de la mitad de los trabajadores que se plantean cambiar de empleo solo lo harían con otra oferta cerrada.

“Encontrar un buen lugar para trabajar hoy en día no es nada fácil, aunque lo parezca”, explica Ramírez. “Mucha gente desearía estar en tu situación, cobrando un poco menos, pero yendo a trabajar con ganas, con buenos compañeros y con un buen jefe”y concluye con una frase que se ha hecho viral: “Si tienes la suerte de estar en un sitio así, cuídalo porque hoy en día vale más que el oro”.

Ramírez insiste en que un buen clima laboral no solo mejora la vida de los empleados, sino también los resultados de la empresa. “Hay menos rotación y absentismo, la gente está más comprometida y es más productiva. Y ese aumento de productividad repercute en los beneficios, directos e indirectos”.

Esa visión positiva contrasta con la otra cara del entorno laboral: los conflictos y los casos de acoso. En España, todas las empresas están obligadas por ley a contar con un protocolo que proteja a los trabajadores frente a cualquier situación de menosprecio, discriminación o presión. La norma garantiza su anonimato y protección, pero, como recuerda Ramírez, “la ética empresarial debería bastar para que una organización actúe en cuanto detecta este tipo de conductas”.