Siciliana Elbar, pensionista, lanza este augurio a los jóvenes que asusta: "Os van a barrer como escobas"
"Preparaos los jóvenes, que lo tenéis más negro que una hormiga".
Siciliana Elbar, pensionista, ha lanzado un oscuro augurio a los jóvenes que ha dejado a muchos de ellos impresionados en el plató de La Sexta Xplica, el programa de La Sexta de la noche de los sábados.
"Vais a poder emprender todo lo que queráis, hacer todo lo que queráis. Pero en el momento en que esté aquí la Inteligencia Artificial os van a barrer como escobas. Vais a pedir trabajo y os van a decir: 'No, perdona, hijo, pero ya tenemos dos robots trabajando, tira para tu casa", ha asegurado en una afirmación que ha provocado el absoluto desacuerdo de un joven que había allí.
"Estoy hablando más claro que la leche. Este señor que es no sé qué de la hostelería, tres cuartos de los mismos. Voy a contratar a alguien. Sí, señor, contrate usted a dos o tres robots. Porque es que es lo que va a haber. De aquí para adelante es lo que va a haber", ha insistido Siciliana.
"Nosotros estamos mendigando"
En opinión de la pensionista, eso no va a ser a corto plazo, pero ha advertido: "A largo plazo preparaos los jóvenes, que lo tenéis más negro que una hormiga. Entre que no se hace nada por vosotros porque no le importáis a nadie, perdonadme que os lo diga, al igual que yo, como pensionista que soy, tampoco le importo a nadie".
"¿Sabes lo que he llegado yo a pensar? Yo ya no sé si soy persona, animal o cosa. Ya no sé lo que soy. Y yo he llegado a una conclusión y es que yo también creo que soy una memoria histórica. En un momento u otro van a quitarme la chapita y van a decirme: 'Circulando'. Porque con los sueldos que tenemos los pensionistas... madre mía de mi vida, si no nos falta más que nos tiren a la cuneta. Un 2%, cuando le han subido a los funcionarios un 14%. ¡Madre mía!", ha exclamado.
"Estáis llorando vosotros, que tenéis toda una vida por delante, que sois jóvenes en la flor de la vida. Nosotros, que estamos ya para el arrastre, dime cómo tenemos que estar ya. Si nosotros estamos ya mendigando, que es lo último que hay ya", se ha lamentado.