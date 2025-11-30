Ramoncín, con Feijóo de fondo, se pone más serio de lo habitual para dedicarle estos dos minutos de aúpa al líder del PP 

El cantante, actor y escritor Ramoncín, colaborador habitual de programas de televisión, ha dejado este sábado una de las intervenciones más comentadas en laSextaXplica al dejar meridianamente clara su opinión sobre lo que está haciendo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Al preguntarle por una posible moción de censura presentada por los populares, no ha dudado en ponerse más serio de lo que suele ser habitual en él para criticar la postura del presidente del principal partido de la oposición.

"Yo creo que una moción de censura es una acción perfectamente democrática y que no sólo hace falta decidir hacerla para ganar. No pasa nada. Si quiere hacer una moción de censura, que la haga", ha defendido.

Ramoncín ha justificado que Feijóo puede hacerlo para subirse "ahí", a la tribuna del Congreso de los Diputados, y "cuente lo que va a hacer". "Porque el problema que tenemos con Feijóo es que sólo habla en contra del PSOE. Yo no le oigo nunca hablar de lo que pasa realmente, de qué va a pasar con la pobreza infantil, qué ocurre con las personas mayores, qué está pasando en las calles, cómo vamos a recuperar el sistema nacional de salud que era de los mejores del mundo", ha razonado.

"No te puedes subir ahí a decir 'qué malo eres, todos son unos golfos, entonces, ponme a mí'. Parece que no utiliza el ábaco. Sólo va a poder gobernar con Vox. Sólo va a poderlo hacer con Vox. A Vox se le puede acusar de todo menos de incoherente. Sabe cuáles son sus líneas y cómo ve el mundo", ha expuesto.

Ramoncín ha asegurado que la "cosa es muy compleja" para el líder del PP y que, "sobre todo", con los votos de Junts "lo dudo muchísimo". "Súbete ahí, confronta con el presidente del Gobierno, dile lo que quieres hacer, lo que estás dispuesto a hacer, cuál es tu programa y trata de convencer a la gente. Que le oigamos contar algo que no sea corrupto, delincuentes, golfos. Eso ya lo sabemos", ha reiterado.

"Dígame usted qué es lo que va a hacer y cómo va a hacerlo con Vox al lado. ¿Qué vamos a perder? En cuanto a las leyes LGTBI, el medioambiente, etc. Es una realidad. Hay un señor en la oposición al Gobierno que no ha hecho ni una sola propuesta ni ha explicado qué va a hacer si llega a ser presidente", ha zanjado".