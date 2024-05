Este es el sueldo de un enfermero de la UCI en España

Trabajar como enfermero en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) no es fácil, tanto física como psicológicamente. En muchas ocasiones hay que trabajar bajo presión y las labores a realizar son complejas.

Ahora, el usuario de TikTok @enfermerojorgeangel acaba de informar de cuál es la retribución en España por desempeñar esas funciones. El trabajador detalla que “por planilla hacemos cuatro noches al mes y luego también dos festivos” y que en cada noche se cobran 40 euros adicionales.

“Yo he estado estudiando la carrera, que son 4 años, más luego dos años de especialidad. Por tener la especialidad, que precisamente es todo lo contrario a la UCI, es familiar y comunitaria, no gano nada extra”, ha continuado explicando el autor del vídeo. Asimismo, apunta que “durante los dos años de especialidad no llegas a los 1.200 euros”.

Teniendo en cuenta todos esos condicionantes, el enfermero de la UCI precisa que “mi última nómina ha sido de 2.210,50 euros netos”. En ese sentido, el usuario de TikTok afirma que “hay gente que dice que es mucho, pero tienes muchísima responsabilidad”.

Las funciones de un enfermero de la UCI

Tal y como señala el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, estas son todas las funciones que debe abordar un enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos en su día a día: