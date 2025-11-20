Un empresario hipotecó su casa a los 26 para fundar su compañía y ahora espera conseguir casi 4.000 millones de euros

La del empresario e ingeniero estadounidense RJ Scaringe es una historia de riesgo económico que ha acabado teniendo final feliz. A sus 26 años, el día después de tras terminar el doctorado, decidió fundar el fabricante de vehículos eléctricos Rivian (entonces denominado Mainstream Motors).

Scaringe tenía una idea en su cabeza, pero no tenía ni trabajadores, ni tecnología ni financiación de ningún tipo para llevar a cabo su proyecto. Fue ahí cuando el empresario y su padre los apostaron todo: hipotecaron su casa para obtener dinero con el que hacer realidad la empresa.

En declaraciones a la CNBC, el ingeniero estadounidense ha contado, en relación a esa decisión de rehipotecas la vivienda familiar, que "mi padre creyó tanto en mí que hizo algo económicamente muy irracional".

Con el dinero recibido, Scaringe alquiló un almacén en Florida a su padre y contrató a unos 15 ingenieros para desarrollar un coche deportivo híbrido con un valor de 25.000 dólares (21.670 euros, al cambio actual).

Sin embargo, el empresario acabó frenando ese proyecto debido a que entendió que en ese momento el mercado automovilístico no necesitaba otro coche. De esa forma, se centró en las camionetas eléctricas y los SUV, unos vehículos que consumen más combustible y producen altas emisiones.

Y esa apuesta fue la que determinó el futuro de la compañía Rivian. La empresa fue financiada con más de un millón de dólares por Abdul Latif Jameel, una firma saudí de distribución de automóviles. Tras ello, llegaron gigantes como Amazon, Ford y otros inversores estratégicos.

Antes de que Rivian saliera a bolsa en el año 2021, la compañía había obtenido una financiación de 10.500 millones de dólares (unos 9.100 millones de euros). La salida al mercado de los primeros vehículos del fabricante le hicieron situarse en lo más alto del sector.

En estos momentos, Rivian posee un valor bursátil de más de 20.000 millones de dólares (aproximadamente 17.300 millones de euros) y RJ Scaringe cuenta con un 1,4% del capital social de la empresa.

Si la compañía alcanza sus elevados objetivos de rentabilidad, el valor bursátil de Rivian se dispararía hasta los 153.000 millones de dólares (unos 132.600 millones de euros) en la próxima década.

Ello significaría que la posición de Scaringe tendría un valor de 4.600 millones de dólares (casi 4.000 millones de euros). Y todo empezó con la apuesta de rehipotecar la casa familiar.