La gobernadora de la Fed Lisa Cook demanda a Donald Trump por intentar destituirla

La guerra de Donald Trump contra la Reserva Federal parece que no ha hecho nada más que empezar. Su decisión fulminante de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Lisa Cook, ha provocado una reacción instantánea por parte de la economista.

Tal y como informó hace unos días su abogado, Abbe Lowell, ha presentado este jueves una demanda contra el mandatario republicano, al considerar que carece de autoridad para poder cesarla y calificar la acción como "sin precedentes e ilegal".

En plena tensión sobre la independencia del banco central norteamericano, la gobernadora de la Fed ha decidido responder a la carta que Trump publicó hace unos días llevándole con una querella ante los tribunales.

Ahora es la justicia la que entrará en un debate que el propio líder republicano ha creado e incentivado. Él fue el primero que trató de extralimitarse en sus poderes, en una ofensiva total contra la institución financiera.

Trump anunció la destitución de Cook hace unos días con una carta que hizo pública en Truth Social. "Por la presente se le destituye de su cargo en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, con efecto inmediato", señaló en el escrito.

"La conducta en cuestión demuestra una negligencia grave en las transacciones financieras que pone en duda su competencia y fiabilidad como regulador financiero", aseguró el líder norteamericano.

"Existen motivos suficientes para creer que usted podría haber hecho declaraciones falsas en uno o más contratos hipotecarios. (...) Usted firmó un documento que atestiguaba que una propiedad en Michigan sería su residencia principal durante el próximo año. Dos semanas después, firmó otro documento para una propiedad en Georgia, declarando que sería su residencia principal durante el año siguiente", acusó.

La guerra de Trump contra la Fed viene de lejos. Su enemistad con el presidente de la institución, Jerome Powell, acusándole en campaña de recortar los tipos para que la gente votara en las elecciones del pasado mes de noviembre a la candidata demócrata, Kamala Harris.

Tras no haber bajado el precio del dinero en lo que va de 2025, el inquilino de la Casa Blanca ha insultado en innumerables ocasiones- "imbécil", "tardón", "inútil" o "loco"- al presidente de la Reserva Federal, reclamándole que bajara los tipos interés. De hecho, su presión sobre el regulador de los bancos norteamericanos es tal que habla abiertamente de los posibles sustitutos de Powell.

Más allá de los aranceles: Trump trata de imponer su yugo en la política económica de EEUU Tras ver los malos datos de empleo de julio, el presidente norteamericano anunció esta semana el despido de la responsable de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer. Tampoco ha cesado en sus críticas contra la Reserva Federal.