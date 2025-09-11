Uno de los fraudes más extendidos a nivel mundial nació en España: lo ideó la hija de un célebre escritor

Las estafas están a la orden del día, más aún si cabe con el rápido avance de la tecnología, que en muchas ocasiones facilita a los delincuentes poder engañar a las potenciales víctimas.

No obstante, los timos más tradicionales han sido los llamados esquemas de Ponzi, bautizados con ese nombre en 'honor' a Carlo Ponzi, un famoso delincuente de origen italiano que estafó a muchas personas en la década de 1920 en EEUU.

En cualquier caso, lo que es menos conocido es que antes que Carlos Ponzi, en España, la hija del célebre escritor Mariano José de Larra, llamada Baldomera Larra, fue la primera en estafar con ese sistema.

La mujer puso en funcionamiento en Madrid un negocio de préstamos en el que ofrecía altísimas rentabilidades, lo que llamó la atención de miles de ciudadanos. Las rentabilidades se costeaban con las nuevas inversiones, por lo que cuando dejaron de entrar nuevos clientes, la estafa estalló.

Fue en diciembre de 1976 cuando el timo de Baldomera Larra saltó por los aires. La mujer se marchó de España con todo el dinero que pudo, pero dos años más tarde acabó siendo detenida y llevada a juicio.

El funcionamiento del esquema de Ponzi

Tal y como explican en el blog de BBVA, en los timos que siguen un esquema de Ponzi, "una persona (ya sea física o jurídica) ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido".

Sin embargo, la trampa está en que "los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes", destacan desde el blog de la entidad bancaria.

El entramado continúa funcionando hasta que el estafador no recibe nuevas sumas de dinero. En ese momento, como si de una pirámide se tratara, todo se derrumba (de ahí también el sobrenombre de estafa piramidal).

"La rueda sigue funcionando hasta que deja de entrar dinero, y esto puede ser debido a una crisis, a que se acaben los estafados o a cualquier otro motivo. En ese momento, de desmonta el entramado que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido", resumen desde BBVA.