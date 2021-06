14 microagresiones que sufre la comunidad LGTBQ a diario

“Me ha pasado varias veces que las chicas de alrededor se han emocionado al enterarse de que soy gay y me han propuesto ir de compras con ellas. Se quedaban decepcionadas cuando se enteraban de que no soy ‘esa clase de gay’ que tanto han visto en la tele y en el cine. Estas situaciones me duelen porque no me ven como a la persona que he luchado por ser, sino como un accesorio. Y digo accesorio porque decían que querían tener un mejor amigo gay, pero luego no votaban a favor de los derechos de los gays”. — Jan-Kristòf Louis-Mansano, asesor escolar.