20 consejos para un 'road trip' épico

Aunque es importante ajustarse a un plan, no hay que seguirlo tanto al pie de la letra si eso conlleva perderse otras oportunidades. “Hay atracciones junto a la carretera como museos o miradores que pueden hacer que vuestro viaje sea especial”, asegura Jenn Stolfa, escritora de la página web Take Them Outside. “Disfrutaréis saliendo del coche para conocer la cultura local y vuestro cuerpo agradecerá que le deis la oportunidad de estirarse y ponerse en movimiento. Si viajáis con niños, estas paradas serán un descanso que les ayudará a aguantar las largas horas de viaje”.