A la orden de Dani de la Orden

Hace años que admiro el cine de Dani de la Orden, no es ningún secreto; he escrito sobre él y su trabajo en repetidas ocasiones y, con cada nuevo estreno, me reafirmo en mi creencia, convertida ya en convencimiento, de que es un director con un impecable sentido cinematográfico.

Si algo me atrae de su trabajo es que proviene de una generación de cineastas que no miran al pasado, ni tan siquiera hacia los lados. Y no es que en sus obras no se observen referentes, que los hay y en grandes dosis, sino que se encuentra en una posición desprejuiciada de avance sin retorno, en la que los tiempos pretéritos no son ni un lastre ni un condicionante, sino aquellos hombros de gigantes que ayudan a avanzar, que diría Isaac Newton.

El talento de Dani de la Orden ya se atisba en su cortometraje Nadador (2013), una historia conmovedora acerca de las posibilidades infinitas que ofrece la vida. Como una germinal La La Land de nuestro particular Damien Chazelle, en ella ya se presenta el juego de posibilidades que proponen al unísono el azar y la voluntad.

A partir de entonces, y a pesar de sus escasos treinta y un años, el trabajo de De la Orden ha logrado alcanzar un estilo personal muy marcado, con unos rasgos que comparte la generalidad de títulos que ha firmado. De hecho, se podrían establecer dos líneas fundamentales en su cine: por un lado, los títulos de comedia per se y, por otro, las comedias dramáticas que se desarrollan en círculos intimistas.