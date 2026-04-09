Sanidad retira del mercado un lote de un cosmético de protección solar

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este jueves del cese de comercialización y retirada del mercado de un lote del cosmético 'Agrado crema solar SPF-50' debido a la presencia de benzofenona, ingrediente prohibido en la composición de productos cosméticos.

Según informa la Aemps, dependiente de Sanidad, en su web, los análisis han constatado que el lote 41997300 del producto (tubo de 100 ml) contiene la sustancia benzofenona si bien el ingrediente "no está presente en el producto de forma intencionada, sino que se trata de una impureza". Sin embargo, aseguran que la concentración detectada en el lote analizado no puede considerarse una traza técnicamente inevitable y compromete la seguridad de uso del producto.

Debido a que la concentración detectada compromete la seguridad del uso del producto, la Aemps ha ordenado la recuperación del lote afectado. La empresa responsable (Agrado Cosmetic Care 3000, S.L.U), con sede en Sagunto (Valencia), ya ha iniciado la retirada del cosméticos de los distribuidores y ha informado a los usuarios que no lo utilicen.

La Aemps ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión. A los usuarios les ha pedido que si disponen de alguna unidad del lote 41997300 de Agrado crema solar SPF-50, 100 ml, no lo utilicen y acudan al punto de venta para su devolución.

Tal y como recuerda la Aemps en su web, estas medidas están motivadas por los resultados de los ensayos realizados al producto por las autoridades croatas, en el marco de un proyecto europeo coordinado de vigilancia del mercado y promovido por la Dirección Europea de la Calidad del Medicamento y la Atención Sanitaria (EDQM) del Consejo de Europa.

En estos análisis se puso de manifiesto que el producto contiene la sustancia benzofenona, cuya presencia en productos cosméticos está prohibida conforme al Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos.