Meta aumenta la protección de los menores en Instagram en pleno debate sobre el uso de las redes sociales

Meta acaba de anunciar la llegada a España de una nueva actualización para proteger a los menores de edad en Instagram. Se trata de un cambio que obligará a clasificar el contenido para mayores de 13 años, aunque en España no se puede tener cuenta hasta los 14 años, y la configuración de 'contenido limitado'.

En pleno debate internacional sobre la prohibición del acceso de los menores a las redes sociales, la compañía estadounidense ha anunciado que, por defecto, los adolescentes se encontrarán en Instagram un contenido similar al que verían en una película de su edad.

Además, todos los menores de 18 años tendrán, por defecto, un ajuste actualizado de más de 13 años que servirá para ocultar contenidos que son potencialmente inapropiados para ellos. Esta medida no se podrá desactivar sin el permiso de sus padres o de sus tutores legales.

La nueva actualización de configuración de contenido de Instagram. META

En qué consiste la actualización

Meta ha explicado en un comunicado que esta actualización de las Cuentas de Adolescente se ha adoptado en consecuencia "con las clasificaciones de películas para mayores de 13 años".

De hecho, justifican que sus Cuentas de Adolescente "se diseñaron para proteger a los jóvenes de contenidos inapropiados y hemos seguido perfeccionando nuestras directrices sobre contenido adecuado a la edad para ocultar aún más aquellos que son potencialmente inapropiados en la nueva configuración para mayores de 13 años".

Algunos de los cambios que trae son los siguientes:

Novedades aplicadas por defecto : se aplican por defecto y de manera automática a los menores de 18, que necesitarán el permiso de sus padres o tutores para modificarla. Verán contenido similar al que verían en una película clasificada para mayores de 13 años.

: se aplican por defecto y de manera automática a los menores de 18, que necesitarán el permiso de sus padres o tutores para modificarla. Verán contenido similar al que verían en una película clasificada para mayores de 13 años. Contenido limitado : esta nueva configuración ofrece a los padres la posibilidad de elegir una opción aún más estricta que filtra más contenido, bloquea términos de búsqueda adicionales y elimina la posibilidad de que los adolescentes vean, dejen o reciban comentarios.

: esta nueva configuración ofrece a los padres la posibilidad de elegir una opción aún más estricta que filtra más contenido, bloquea términos de búsqueda adicionales y elimina la posibilidad de que los adolescentes vean, dejen o reciban comentarios. Protecciones ampliadas: los adolescentes no podrán seguir ni interactuar con cuentas que compartan contenido inapropiado, ver resultados de búsqueda bloqueados (por ejemplo, alcohol, violencia gráfica) ni recibir contenido restringido en Explorar, el feed, las historias, los comentarios o los mensajes directos.

Meta también ha destacado que también ha aplicado algunos de estos cambios en su inteligencia artificial. Desde ahora, la IA "no deberían dar respuestas inapropiadas para su edad que estarían fuera de lugar en una película clasificada para mayores de 13 años".

Para acercar este refuerzo de seguridad y ayudar a las familias a hablar con sus hijos de la experiencia online, la psicóloga y experta en acompañamiento digital María Gómez ha puesto en valor el cómic Entra en la conversación.

El objetivo es el de facilitar el diálogo sin juicios ni alarmismo, poner a los adolescentes en el centro, acercarse desde la curiosidad y lo positivo y fomentar conversaciones significativas. "Muchos padres no saben por dónde empezar y por eso es importante que tengan herramientas que faciliten el diálogo de manera natural y cotidiana", ha asegurado María Gómez.