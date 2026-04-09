Es oficial: la Aemet se reorganiza y busca reforzar su capacidad frente "al cambio climático y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos"

El Gobierno ha cesado a la presidenta de Aemet, María José Rallo, a petición propia por motivos personales. El cargo lo va a ocupar el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tal y como ha publicado este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El BOE también ha publicado el nuevo Estatuto de la Aemet. De este modo, la Agencia Estatal de Meteorología lleva a cabo una reforma más profunda que el simple cambio en la presidencia.

El Estatuto recoge la separación entre las funciones de gobierno y las ejecutivas, adaptándose así a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. La Aemet actualiza de este modo "sus referencias jurídicas, sus instrumentos de planificación y su funcionamiento interno", tal y como afirma la agencia en un comunicado publicado en la jornada de hoy.

La presidencia de la Aemet se estructura como órgano de gobierno y la dirección como órgano ejecutivo. La persona encargada de la dirección será nombrada por el Consejo Rector a propuesta de la Presidencia.

Mejoras técnicas y organizativas

El objetivo de la Aemet es implantar mejoras técnicas y organizativas que puedan optimizar su labor como servicio meteorológico.

Uno de los cambios principales es que la dirección de la Aemet va a contar con nuevos departamentos, como la Dirección de Tecnología e Infraestructuras y la Dirección de Producción Meteorológica y Ciencia Aplicada. Esto "permitirá potenciar tanto las capacidades tecnológicas como el desarrollo científico de la agencia".

También se pone en marcha la Dirección de Estrategia y Relaciones con Usuarios, cuya intención es mejorar la interacción entre la Aemet y la ciudadanía.

Por último, la Aemet elimina referencias como la condición de Autoridad Meteorológica Aeronáutica, pues la considera innecesaria en el marco actual.

"Con esta reforma, se suprimen determinadas estructuras organizativas previas y se racionaliza la distribución de competencias, favoreciendo una mayor eficiencia en la gestión y una mejor adaptación a las necesidades actuales", anuncia la Aemet.

La Aemet pretende adaptarse a "los grandes retos ambientales de las próximas décadas"

La Aemet no pierde de vista los retos que se presentan en el futuro debido "al cambio climático y al aumento de los fenómenos meteorológicos extremos".

Con esta nueva configuración quiere "reforzar su capacidad de respuesta ante los retos actuales y futuros". En este sentido, reconoce que la información meteorológica debe ser cada vez más precisa y útil para la ciudadanía y las administraciones, pues necesitan protección frente a los riesgos meteorológicos que se pueden avecinar en los próximos años.

La Aemet considera que el nuevo Estatuto es un paso para consolidarse "como un organismo público moderno, eficiente y preparado para afrontar los grandes retos ambientales de las próximas décadas".