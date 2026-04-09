Un juez ordena detener al humorista Jair Domínguez para notificarle la citación a un juicio impulsado por Vox: "Estoy en Banyoles"

La justicia ha emitido una orden de detención contra el humorista y escritor catalán Jair Domínguez por encontrarse supuestamente en "ignorado paradero" tras "diveros avisos telefónicos" tanto a él como a su representación, así "como la citación negativa en el domicilio que dio en fase de instrucción para citaciones y notificaciones".

El juicio tendrá lugar el próximo 14 de abril por unos hechos que se remontan a 2021, cuando el artista fue denunciado por Vox por decir en un programa de radio, tras las elecciones catalanas y el auge del partido de ultraderecha en algunos pueblos, que "al final resulta que la Catalunya poligonera es neonazi, quien lo iba a decir. [...] Al fascismo, a los nazis, se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas".

"Vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas y en el campo de concentración de Argelers no os dijeron que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos", agregó entonces.

A pesar de que la jueza instructora archivó el caso hasta dos veces, tal y como recogen en eldiario.es, tras comprobar que no había delito alguno y que sus palabras se enmarcaban dentro de los límites de expresión, la Audiencia de Barcelona ha revocado ambos archivos tras considerar que el discurso del humorista incitaba a la violencia.

Tras conocerse la orden de detención, el humorista (a quién la Fiscalía reclama hasta dos años de cárcel) ha respondido en las redes sociales y ha dicho que se encuentra en Banyoles. "Pero qué averiguar paradero si estoy en Banyoles", ha escrito el humorista en 'X' (antes conocido como Twitter).

Domínguez no es el único humorista que se ha tenido que enfrentar a la justicia en España. Hace unos años David Suárez también pasó por una situación parecida, aunque en su caso fue por realizar por un chiste sobre el síndrome de Down y finalmente fue absuelto.

No tuvo la misma suerte el rapero Pablo Hásel, quien cumple actualmente más de cinco años en prisión por un cúmulo de condenas, entre ellas por "enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y calumnias contra instituciones del Estado".