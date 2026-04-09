Qué significan los estados de la declaración de la renta y cómo saber cuándo te hace Hacienda la devolución

Los estados de la declaración de la renta pueden ser confusos si no los conoces

Son muchos los contribuyentes que ya han presentado la declaración de la renta. El plazo expira el 30 de junio, pero merece la pena no dejarlo para última hora. Así puedes solventar con calma los posibles problemas que encuentres.

Y si has querido adelantarte y hacerlo pronto para recibir cuanto antes la devolución, seguro que te interesa saber cuánto tarda Hacienda en efectuar el ingreso.

Lo primero que debes saber es que la Agencia Tributaria no tiene una fecha concreta para proceder al pago. Sin embargo, puedes encontrar algunas pistas si te fijas en el estado de la declaración una vez presentada.

El problema es que los estados de la declaración de la renta no suelen ser demasiado claros. Los mensajes son tan escuetos como un sencillo "En trámite" o "Comprobación del borrador". Es decir, sabes que Hacienda está revisando tu declaración, pero no cuánto tiempo le queda o si todo está en orden.

Cómo acceder a los estados de la declaración de la renta

No verás los mensajes de Hacienda hasta que hayas presentado la declaración. Es el primer paso que debes completar.

Después tendrás que entrar a la web de la Agencia Tributaria e identificarte con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve. El apartado en el que has de entrar es "Consulta de tu declaración".

En esta pantalla podrás ver los mensajes con los que Hacienda te aclara en qué punto se encuentra tu declaración de la renta.

El significado de los estados de la renta

Tu renta va a pasar por diferentes estados antes de ser aprobada. La mayoría de ellos son simple información para el contribuyente, pero algunos sí que pueden indicar un problema que tendrás que resolver.

Estos son los estados que vas a encontrar en la renta 2026:

En trámite: es lo primero que te va a aparecer, quiere decir que Hacienda ya tiene tu declaración, pero que aún no han empezado a revisarla. En este punto no tienes que hacer nada, sólo esperar.

es lo primero que te va a aparecer, quiere decir que Hacienda ya tiene tu declaración, pero que aún no han empezado a revisarla. En este punto no tienes que hacer nada, sólo esperar. Comprobación del borrador: significa que tu declaración ya está siendo revisada por los agentes de Hacienda. Aquí es donde comprueban que tus datos personales son correctos. Lo mismo sucede con los rendimientos del trabajo y otros ingresos.

significa que tu declaración ya está siendo revisada por los agentes de Hacienda. Aquí es donde comprueban que tus datos personales son correctos. Lo mismo sucede con los rendimientos del trabajo y otros ingresos. Su declaración ha sido tramitada: es el mejor mensaje que puedes encontrar. Hacienda ha revisado tu declaración y considera que todo es correcto. Si el resultado es a devolver, pronto recibirás el ingreso.

es el mejor mensaje que puedes encontrar. Hacienda ha revisado tu declaración y considera que todo es correcto. Si el resultado es a devolver, pronto recibirás el ingreso. Su devolución está siendo comprobada: ojo con esto, ya que si el mensaje se alarga durante varias semanas es posible que Hacienda haya encontrado algún error. Quizás tengas que enviar documentación adicional. Por ejemplo, para justificar alguna de tus deducciones.

ojo con esto, ya que si el mensaje se alarga durante varias semanas es posible que Hacienda haya encontrado algún error. Quizás tengas que enviar documentación adicional. Por ejemplo, para justificar alguna de tus deducciones. No conforme: Hacienda ha detectado errores o tiene discrepancias con tu declaración.

Hacienda ha detectado errores o tiene discrepancias con tu declaración. Devolución emitida: la Agencia Tributaria ya ha hecho el pago y te llegará en las próximas horas.

Si después de varias semanas no dejas de ver el mismo estado, debes comprobar que tu borrador no tiene errores o que tu situación con la administración pública es adecuada, sin deudas ni inconvenientes que puedan retener tu declaración.

Hacienda tiene hasta el 31 de diciembre para efectuar el pago. Si el plazo se consume tendrá que hacer el ingreso con intereses de demora.