Decenas de inmigrantes, explotados y sin derechos en call centers donde les humillaban hasta con tartazos: ya hay siete detenidos

Una de las pizarras en los que los trabajadores competían para evitar castigos en los call centers.

A días de que el Gobierno firme la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas, siguen surgiendo noticias que dan cuenta de las circunstancias que sufren muchos inmigrantes en España. Inspección de Trabajo y la Policía Nacional han anunciado este jueves la detención de siete personas que tenían a docenas de trabajadores explotados sin derechos y humillados.

Estos siete detenidos han sido acusados de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, según ha detallado la Inspección de Trabajo en una nota de prensa. Eran cuatro hombres y tres mujeres que establecieron no solo condiciones abusivas: también un siniestro catálogo de humillaciones y castigos entre los que se encontraba el lanzamiento de tartas a la cara.

Estas circunstancias se producían en una red de call centers. Fue el Cuerpo Nacional de Policía el que detectó la existencia de uno de ellos, cuando fue alertada de que se imponían condiciones laborales "restrictivas de derechos". La Inspección de Trabajo procedió a colaborar con el cuerpo policial y se puso en marcha un dispositivo que ha intervenido en hasta quince de estos centros de llamadas.

La Inspección de Trabajo contabilizó, en total, a 48 personas trabajadoras "sometidas a condiciones abusivas". De ellas, 31 eran extranjeros en situación irregular y 16 no estaban siquiera dados de alta en la Seguridad Social, lo que suponía un gravísimo menoscabo tanto para su dignidad como para la posibilidad de acceder a prestaciones sociales en el país en el que estaban trabajando.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reaccionado a la noticia en su cuenta en la red social Bluesky. "48 personas han sido protegidas en esta actuación. Vivían situaciones humillantes que no se pueden consentir. La Inspección de Trabajo está ahí para vosotros y vosotras. Denunciad. No os quedéis callados. La denuncia en el buzón de la Inspección es confidencial", ha recordado.

Los empresarios esquivaban a la policía

Estos empresarios han sido detenidos después de haber tratado de esquivar a la Policía Nacional durante un tiempo. La Inspección de Trabajo destaca que los trabajadores y el call center se iban moviendo, ya que las empresas iban moviéndose de local constantemente. Estos call centers se encontraban en Madrid y en Fuenlabrada y tenían a sus empleados sin permiso de trabajo.

El propósito de estos call centers, además, no era meramente comercial. Eran call centers dedicados a estafar a particulares. Los trabajadores tenían que cumplir unos objetivos diarios de llamadas y contaban con un guion "previo e invasivo" con el que conseguir que sus víctimas contrataran determinados productos o servicios.

Los encargados de las empresas utilizaban un ranking diario en función de las contrataciones conseguidas. Así, se establecía un sistema de recompensas y castigos degradantes en función de la posición que los empleados ocupaban en dicho ranking. Entre las conductas humillantes estaba el lanzar tartas a la cara del trabajador que quedaba en la última posición de ese ranking, en presencia de todos sus compañeros.

Los responsables de estos centros eran conocedores de la situación irregular en la que se encontraban los trabajadores, prevaliéndose su posición para ofrecerles unas condiciones laborales que no les permitían exigir ningún derecho. Sus jornadas de trabajo excedían los límites legales y carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos ante la posibilidad de cualquier accidente laboral.